Spendencausa: Seit Monaten Mails gegen Thaler im Umlauf

Von Peter Nindler

Innsbruck – Die in einer Mail verpackten Vorwürfe gegen die am 26. Mai gewählte ÖVP-EU-Abgeordnete Barbara Thaler, den ÖVP-Hauptgeschäftsführer Martin Malaun und die Tiroler Volkspartei wiegen schwer: Unternehmen sollen sich mit Spenden die Politik gekauft haben. Nicht mehr und nicht weniger. Deshalb hat die Tiroler ÖVP gestern eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck eingebracht. Gestützt auf mehrere Fakten, die die Fälschung der Mail und die rufschädigenden Behauptungen in dem Schreiben belegen sollen.

Zum einen habe der Mitarbeiter in Thalers Agentur das Mail nie verfasst, andererseits sei es weder im Büro des Landeshauptmanns noch in der ÖVP-Zentrale eingegangen. So heißt es etwa in einer Stellungnahme des Landes: „Vonseiten der Daten-Verarbeitung-Tirol (DVT), dem IT-Dienstleister des Landes Tirol, kann nach professioneller Durchsicht der vorhandenen Daten (so genannte „Logfiles“) ausgeschlossen werden, dass diese E-Mail bei der E-Mail-Adresse des Büros Landeshauptmann (buero.landeshauptmann@tirol.gv.at) eingegangen ist.“

Barbara Thaler: Dornauer verbreitet Unwahrheiten. - Thomas Boehm / TT

Malaun ist außer sich: „Mit einer gefälschten Mail soll hier nicht nur der Tiroler Volkspartei, sondern auch dem Jägerverband und renommierten Tiroler Unternehmen mit Hunderten Mitarbeitern schwerer Schaden zugefügt werden.“ Dass SPÖ-Chef Dornauer, der das abfotografierte Mail offenbar per Post zugesandt bekommen habe, dieses ohne entsprechende Prüfung veröffentliche und verbreite, sei „eine Riesensauerei und eines Obmannes der Tiroler SPÖ unwürdig“. Malaun und ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer forderten darüber hinaus den Rücktritt Dornauers.

Der blieb bei einer Pressekonferenz Beweise schuldig, attackierte aber einmal mehr die ÖVP frontal. Er habe sich nicht von der Echtheit des Dokuments überzeugt, werde sich dafür auch nicht entschuldigen, meinte er demonstrativ und mit einem offen zur Schau gestellten Selbstbewusstsein. Man könnte es durchaus als trotzig beschreiben. Selbst wenn sich herausstelle, dass die E-Mail gefälscht sei, will Dornauer keine Abbitte leisten. „Da passiert bei mir gar nichts, dann konnte eben alles geklärt werden. Nicht mehr verlange ich als SPÖ-Politiker.“ Insgesamt spricht der SPÖ-Chef von glaubwürdigen Indizien – und sollte das Mail nicht echt sein, so gehe aus dem Schreiben sehr viel Insiderwissen hervor. Dornauer forderte die ÖVP zur Offenlegung aller Konten auf und wird am Montag eine Sachverhalts­darstellung bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft einbringen. Schlussendlich wolle er nicht kuscheln, sondern die Praktiken der ÖVP aufzeigen.

Was steckt allerdings hinter der anonymen Mail, die gestern auch FPÖ-Parteiobmann Markus Abwerzger erhalten hat? Fakt ist, dass gegen Barbara Thaler seit Monaten anonyme Mails im Umlauf sind. Sie wurden in der Volkspartei bereits thematisiert und der Inhalt überprüft. Immer wieder gab es Vorwürfe über Schwarzgeld und Spenden. Diese Anschuldigungen stellten sich jedoch als haltlos heraus. Dass ein Zusammenhang mit dem aktuellen Schreiben besteht, will Martin Malaun nicht ausschließen. „Nur jetzt werden auch mir kriminelle Handlungen unterstellt.“ Man werde sich jedenfalls mit allen Mitteln gegen die Verleumdungen zur Wehr setzen. Von einer privat motivierten Geschichte bis hin zu Intrigen – in der Tiroler ÖVP will man nichts ausschließen. „Aber nichts entspricht der Wahrheit“, so Malaun.

Jetzt ist einmal die Justiz am Zug. Am Abend setzte Dornauer noch einen drauf: Beim ihm würden sich Mails mit Infos häufen. Am Montag gebe es mehr in Sachen Spendenskandal, kündigt er an. „Klagsdrohungen und Rücktrittsaufforderungen seitens der ÖVP ändern daran genau gar nichts. Wir stehen für saubere und gerechte Politik“, schreibt er.