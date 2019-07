Bulc für höhere Maut, zwei Anläufe für Anzeige

Gegenüber der Deutschen Verkehrs-Zeitung hat sich die EU-Verkehrskommissarin jetzt erstmals zum 10-Punkte-Plan für den Brenner geäußert. Die EU-Kommission will sich den Plänen, den Lkw-Verkehr auf der Brennerroute durch eine höhere Lkw-Maut von München bis Verona zu reduziere­n, offenbar nicht entgegenstellen. Sie könne sich eine Korridormaut als „temporäre“ Lösung vorstellen, bis der Brennerbasistunnel betriebsbereit sei, sagte Verkehrskommissarin Violeta Bulc zur Verkehrs-Zeitung.

Die von den NEOS bereits am Freitag der Polizei übergebene anonyme Mail zu Spenden an die ÖVP, die offensichtlich gefälscht ist, sorgte bei der Exekutive für rege Betriebsamkeit. Denn offensichtlich wurde sie vorerst schubladisiert und erst durch die Debatte am Montag sowie intensives Nachfragen zu weiteren Ermittlungen an die zuständigen Stellen in der Polizeidirektion weitergeleitet. (pn)