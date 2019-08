Neuer Standort für Hafen-Flohmarkt in Innsbruck gefunden

Innsbruck – Die monatelange Suche hat ein Ende: Für den Hafen-Flohmarkt wurde ein neuer Standort gefunden. Die Händler können ihre Tische in Zukunft am Areal der Olympiaworld vor dem Landessportheim aufstellen. Die Stadt Innsbruck und die Wirtschaftskammer Tirol konnten sich mit der Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck (OSVI) GmbH einigen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Stadt.

Noch bis Ende August findet der Flohmarkt wie gehabt jeden Samstag von 7 bis 14 Uhr am Hafen-Areal statt. Details zum neuen Flohmarkt bei der Olympiaworld will die Stadt am kommenden Dienstag bekanntgeben.

Im April war bekannt geworden, dass das VAZ Hafen im Sommer für immer seine Pforten schließen muss und die Gebäude abgerissen werden sollen. (TT.com)