Innradweg zwischen Angath und Wörgl bleibt lebensbedrohlich

Von Jasmine Hrdina

Wörgl – Die Szene wiederholt sich seit mittlerweile sechs Jahren und bringt Naturbegeisterte mitunter in Lebensgefahr: Radler und Wanderer fahren am ehemaligen Innradweg zwischen Wörgl und Angath und stehen plötzlich vor einer Barriere aus Felsbrocken, Erde und Bäumen. Seit Jahren lösen sich immer wieder Erdhänge nördlich des Inns, Steinschläge sind keine Seltenheit. Der einst so beliebte Weg ist deswegen eigentlich gesperrt – doch immer wieder werden die Barrieren beiseitegeräumt. Auf westlicher Seite fehlen Warnhinweise gänzlich. Verletzte gab es bisher zwar keine, doch Frischluftfreunde begeben sich hier regelmäßig unwissentlich in Gefahr.

Im Osten weisen Schilder auf die Gefahr hin, trotzdem wird die Absperrung (in Weiß) immer wieder beiseitegeschafft. - Hrdina

Seit die TT im Sommer 2018 darüber berichtete, weist im Osten des Wegs (Angather Dorfseite) ein Schild auf die Sperre des Radweges hin, an der Mündung prangen eindeutige Piktogramme und Verbotshinweise. Doch auch hier haben Waghalsige die Absperrung beiseitegeschafft. Anders sieht dies im Westen im Bereich des Wörgler Innstegs aus (ebenfalls Gemeindegebiet Angath). Dort warnt nichts vor der Gefahr von Steinschlag und Erdrutschen. Ein für die Wegbreite eindeutig zu kurzes Absperrgitter liegt seit Wochen von Pflanzen überwuchert im Gebüsch. Die Zuständigkeit liegt hier übrigens beim Wasserbauamt.

Wie gefährlich die Nutzung des Weges sein kann, wurde vor einigen Wochen wieder einmal deutlich: Nach starken Regenfällen löste sich eine Mure – diesmal allerdings an einer Stelle, die bisher als sicher galt, wie Angaths Bürgermeister Josef Haaser erzählt. Im Vorjahr hatte die Gemeinde Pläne für ein 40 Meter langes Stahlrohr als „Tunnellösung“ für den Gefahrenbereich beim Land Tirol eingereicht. Schnell wurde klar: Die Idee wird nicht halten. Denn dadurch wäre der Zugang zum Innufer für wichtige Instandhaltungsarbeiten bzw. bei Hochwasser nicht mehr möglich, wie Erwin Obermaier, Leiter des Kufsteiner Baubezirksamts, erklärt.

Bereits 2016 stellte eine Fachfirma ein Sanierungskonzept mit verschiedenen Sicherungsmaßnahmen vor. Rund eine Million Euro hätte die Variante gekostet. Die Gemeinde Angath winkte ab. „Niemand ist bereit, so viel Geld zu investieren, wenn es trotzdem unsicher ist. Der Hang ist ständig in Bewegung“, sagt Haaser.

„Für die nächste Zeit wird die Umleitung des Innradwegs von Wörgl bis Söcking über die Rendlbrücke nach Kirchbichl und weiter über die Innbrücke nach Angath aufrechtbleiben müssen“, meint Obermaier.

Alternativ könne sich Haaser auch einen neuen Radweg südlich des Inns vorstellen. Dazu brauche es aber eine Brücke auf Angather Gemeindegebiet, die Passanten über die Brixentaler Ache bringt. „Derzeit scheitert das an einigen Grundeigentümern.“ Aufgeben will Haaser noch nicht. Man könnte zur Not auch eine Route über den Angerberg anpeilen, „allerdings wäre der Weg sehr steil“.