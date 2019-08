Gemeinsames Öffi-Ticket für Tirol und Südtirol in Planung

Szenario für den Klimawandel

Alpbach in hundert Jahren: ausgetrocknete Böden, Autobahnen durch das Alpbachtal, von Sonnenkollektoren bedeckte Flächen. Diese Bilder zeigt die „IG Future", eine dem politischen Aktivismus verschriebene Gruppe junger Forumsteilnehmer, in der Fotoausstellung „Alpbach 2119". Auf großformatigen Bildern, die mit der Expertise des WWF erstellt wurden, sehen Forumsbesucher ein stark vom Klimawandel in Mitleidenschaft gezogenes Dorf. „Wir zeigen Szenarien, der tatsächliche Verlauf ist davon abhängig, wie der Mensch handelt", betont Max Schnürer, einer der Mitinitiatoren des Projekts. Ziel sei es, zu verdeutlichen, dass die schwerwiegenden Folgen hoher Emissionen selbst vor einem Naturparadies wie Alpbach nicht Halt machen würden. „Wir arbeiten nun mit der Gemeinde daran, den Klimanotstand auszurufen", sagt Schnürer. Bundespräsident Alexander Van der Bellen unterstützt das Projekt: „Denn es sind junge Leute wie die Macherinnen und Macher dieser Ausstellung, die mit Nachdruck Entscheidungen und Taten fordern." Eine Vernissage und Diskussion zu den Folgen der Klimakrise für Alpbach findet am 26. August um 12 Uhr in der Forums-Loggia statt.