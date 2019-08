Sommergespräch mit Platter: „Vertrauen zur FPÖ nicht verbessert“

In der Vorwoche hat die Süddeutsche Zeitung getitelt „Österreich, ein Sumpf“. Teilen Sie die Einschätzung?

Günther Platter: Nein, aber es hat sich einiges zugetragen, das der Reputation Österreichs geschadet hat; beginnend mit dem Ibiza-Video bis zur politischen Schlammschlacht, die sich daraus entwickelt hat. Da muss man aufpassen, dass dabei nicht eine Wählervertreibung stattfindet. Hält die Schlammschlacht an, gefährdet das die Demokratie. Das wird im Ausland kritisch gesehen.

„Sumpf“ bezieht sich jedoch auf Skandale wie zuletzt die Causa Casinos.

Platter: Tatsächlich gibt es Vorgänge, bei denen einiges nicht in Ordnung ist. Andererseits geht es darum, wie damit umgegangen wird. Mit allen Mitteln versucht man, ÖVP-Chef Sebastian Kurz überall hineinzuziehen. Natürlich war er Bundeskanzler, doch hier werden Methoden angewendet, die es früher so nicht gegeben hat. Jede Partei wäre gut beraten, sachlich zu argumentieren und seriös miteinander umzugehen. Ansonsten kommt es zum Verlust des Vertrauens in die Politik.

Ist es nicht auch das Problem, dass Kurz so tut, als gäbe es die 17 Monate Regierung mit der FPÖ und seine Verantwortung als Regierungschef gar nicht?

Platter: Aus meiner Sicht hat die Regierung gut gearbeitet, dafür gab es Anerkennung in der Bevölkerung, aber auch international. Die Regierung hat einiges weitergebracht. Aber wenn nach dem Ibiza-Video, in dem zu sehen ist, wie Ex-Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache die halbe Republik verkaufen will, jetzt versucht wird, die ÖVP und den Bundeskanzler in diesen Skandal mit hineinzuziehen, ist das schon absurd.

Wie beurteilen Sie die Übergangsregierung?

Platter: FPÖ und SPÖ haben die Regierung abgewählt, ob es ihnen gutgetan hat, will ich gar nicht beurteilen. Die Übergangsregierung tut das, was man sich von ihr erwartet: Es wird gut verwaltet und seriös gearbeitet, aber nicht gestaltet. Letzteres ist auch nicht machbar. Um wieder Politik zu machen, benötigen wir eine gewählte Regierung. In der Verkehrspolitik haben wir allerdings bereits deutliche Unterstützung für unsere Position in Tirol erhalten.

Wie soll es nach der Nationalratswahl weitergehen? Ist die FPÖ wieder erster Ansprechpartner?

Platter: Erste Ansprechpartner gibt es prinzipiell nicht. Man muss mit allen Parteien sprechen, nicht die Farbe ist entscheidend, sondern die Inhalte und Personen. Wir haben schließlich die negativen Erfahrungen gemacht.

Wie groß ist deshalb Ihre Skepsis gegenüber der FPÖ und der Fortsetzung von Türkis-Blau?

Platter: Für mich ist die Fortsetzung der Koalition mit der FPÖ nicht gesetzt. Meine Einstellung dazu ist bekannt. Aber man sollte nicht von vornherein bestimmte Parteien ausschließen. Nur: Die Vertrauensbasis zur FPÖ hat sich sicher nicht verbessert. Wenn ich jetzt wieder höre, dass Strache bei der Wien-Wahl antreten möchte, dann fällt das in die Kategorie Wählervertreibung. Für die ÖVP ist die Wahl längst keine g’mahte Wies’n, es kann noch viel passieren. Deshalb braucht es die volle Unterstützung für Sebastian Kurz.

Ist das in der Tiroler ÖVP gewährleistet, die Arbeitnehmervertreter wollen sich wegen der Listenerstellung ja zurückhalten?

Platter: Wir müssen uns für unsere letzten Wahlergebnisse – egal, ob bei der EU-Wahl, der Landtags- oder der Nationalratswahl – nicht schämen und werden wieder ein ordentliches Ergebnis abliefern. Seit ich in der Politik bin, habe ich noch nie eine Listenerstellung ohne Unmutsäußerungen erlebt. Außerdem wurde mir vom AAB bestätigt, dass sehr wohl mitgekämpft wird.

Und der Konflikt mit der Wirtschaftskammer? Hier wird Ihnen von Präsident Christoph Walser ja eine erfolglose Verkehrspolitik vorgeworfen. Wie geschlossen ist die Tiroler VP noch?

Platter: Ich habe kein Problem damit, die ÖVP-Familie zusammenzuhalten. Natürlich gibt es immer wieder Interessenkonflikte. Dass Walser nicht jeder Position der Regierung zustimmt, ist logisch. Er muss seine Klientel vertreten. Aber es gibt keinen Konflikt in der Tiroler ÖVP wegen unterschiedlicher Auffassungen der Wirtschaftskammer in der Verkehrspolitik. Walser hat mir versichert, dass er generell meine Position in der Transitfrage einnimmt.

Wirklich? Sie geben die Linie vor und Walser vertritt Positionen, die an jene aus Rom und Berlin erinnern?

Platter: Alle Maßnahmen wurden mit der Wirtschaft abgestimmt, obwohl sie nicht immer zu 100 Prozent dieser Meinung war. Eines ist klar: Wir setzen die Blockabfertigungen fort und verschärfen das sektorale Fahrverbot. Auch das Thema Billigdiesel müssen wir ordentlich lösen. Ich lasse derzeit rechtlich prüfen, wie wir generelle Abfahrverbote von der Autobahn zu den Billig-Tankstellen verordnen können. Im Vergleich zur Korridormaut ist das Dieselprivileg relativ gering, da geht es um 8,5 Cent. Durch das Abfahren erspart man sich allerdings 30 bis 40 Cent. Mit einem allgemeinen Verbot mit Ausnahme des Ziel- und Quellverkehrs wäre gewährleistet, dass wir über das Dieselprivileg gar nicht mehr reden müssen, weil wir direkt den Lkw-Transit treffen würden.

Die zwei Pilotversuche in Fritzens und Innsbruck-Süd sollen auf die gesamte Strecke Kufstein – Brenner ausgedehnt werden?

Platter: Ja, das soll der nächste Schritt sein. Mir ist klar, dass das Proteste hervorrufen wird. Wollen wir den Transit eindämmen, können wir nicht alle Interessen im Land zu 100 Prozent erfüllen. Der Großteil der Bevölkerung steht jedoch hinter uns.

Würde die ÖVP dann die Debatte um das Aus für das Dieselprivileg zugunsten dieses allgemeinen Abfahrverbots austauschen?

Platter: Das Dieselprivileg muss man in Zusammenhang mit der ökosozialen Steuerreform sehen. In Wahrheit gibt es dieses Privileg ja nicht. In Italien oder Belgien wird die Mineralölsteuer rückerstattet. Wenn, dann braucht es hier eine europaweite Regelung. Mit einem generellen Abfahrverbot wäre das Thema Billigdiesel beim Lkw-Transit jedoch endgültig erledigt.

Wie soll eine ökosoziale Steuerreform aussehen? Mit den Ankündigungen – auch von der ÖVP – kennt sich ja niemand mehr aus.

Platter: Es ist nicht mein Job als Landeshauptmann, hier bereits fertige Konzepte auf den Tisch zu legen. Umweltschädliches Verhalten muss belastet, umweltfreundliches begünstigt werden. Daran führt kein Weg vorbei.

Das sind wieder nur Ankündigungen.

Platter: Der beste Profi könnte jetzt nicht sagen, wie eine ökosoziale Steuerreform im Detail ausschauen soll. Es sollte aber erlaubt sein zu sagen, dass man so eine Reform angehen muss. Das sagen eh nur wenige in der ÖVP. Ich will, dass sich meine Partei damit auseinandersetzt. Das geht weit über die Nationalratswahl hinaus.

Um eine CO2-Steuer wird man dabei wohl kaum herumkommen?

Ich rede jetzt nicht über einzelne Steuern. Man muss den Gesamtzusammenhang herstellen. Erst dann ist eine Beurteilung möglich.

Ökosozial – das klingt gut. Aber fehlt letztlich nicht der Mut, so etwas auch umzusetzen? Wie beim Pfand auf Plastikflaschen.

Platter: Dass uns der Mut fehlt, weise ich zurück. Wir sind in der Transitfrage strikt unterwegs. Von heute auf morgen wird nicht alles anders werden. Auch beim Wohnen haben wir wichtige Maßnahmen gesetzt. Ich könnte bereits morgen mit dem Bau eines Studentencampus in Innsbruck beginnen. Es fehlt nur das Grundstück dazu. Im Grundverkehr und in der Raumordnung passiert noch etwas im Herbst. Mut wird oft damit bewertet, ob der Effekt sofort eintritt. Unsere Maßnahmen brauchen Zeit.

Es wird also im Herbst beim Grundverkehr eine mutige ÖVP geben?

Platter: Es wird eine Gesetzesinitiative geben.

Unterstützen Sie das von Ihrer Partei geforderte Verbot der Identitären?

Platter: Ich habe nichts am Hut mit Extremen. Weder linke, rechte noch religiöse Extremisten sollen meiner Meinung nach in Österreich Platz haben. In Richtung FPÖ stelle ich fest: Sobald es extreme Erscheinungen im Islam oder bei Glaubensgemeinschaften betrifft, ist die FPÖ auf der Palme. Das ist ein Reflex. Aber bei rechten Bewegungen wie den Identitären soll plötzlich alles in Ordnung sein? Die Identitären gehören genau überprüft und bei allem, was ich bisher gesehen und gehört habe, bin ich der Meinung, dass sie in Österreich keinen Platz haben sollen.

Und doch hat die ÖVP dazu bis zum Sonntag vornehm geschwiegen. Jetzt, wo Wahlkampf ist, sollen sie verboten werden?

Platter: Hier habe ich stets eine eindeutige Position vertreten. Ich bin ein Vertreter der Mitte und will mit den Rändern nichts zu tun haben.

Das Interview führten Manfred Mitterwachauer und Peter Nindler