Auf die Innsbrucker warten nächstes Jahr Gebührenerhöhungen

Von Marco Witting

Innsbruck – Der Weg zum Budget 2020 ist für Georg Willi ein steiniger. Ein weiter. Ein Weg, der jetzt im Sommer mit einer ersten Runde durch die Ressorts begonnen hat. Doch am Pfad zum ausgeglichenen Budget schlug Willi gleich Gegenwind entgegen. 36 Millionen Euro über dem Budgetplan lagen die Wünsche der Koalitionäre. Das bedeutet immerhin fast ein Zehntel des Gesamtbudgets von 390 Millionen. Und für den Stadtchef wurden ein paar Dinge schnell klar. Trotz guter Konjunktur muss der Gürtel enger geschnallt werden. Vergangene Investitionen, vor allem der Patscherkofel, schlagen sich massiv auf den Handlungsspielraum nieder. Und es wird nicht ohne Gebührenerhöhungen gehen.

Das Budget 2020 wird das erste sein, das nach den neuen VRV-2015-Kriterien erstellt werden muss. Technisch ist auch hier ein Minus möglich. Doch es wird viel genauer darauf geachtet, wie der Haushalt letztlich vollzogen wird. „Wir stehen finanziell an“, sagt Willi mit Blick auf die 36 Millionen Euro. Und mit Blick auf den Budgetpfad geraten auch der Patscherkofel und die dortige Bahn wieder in den Fokus. „Ohne die Zusatzkosten für die Bahn könnten wir die Stadt stressfreier und besser gestalten.“

Nun könnte man sagen, dass eine erste Budgetrunde ohnehin eher zum Abtasten und Sondieren diene, weil die Ressortverantwortlichen hoch genug angesetzt haben. Doch das sei gar nicht der Fall gewesen, sagt Willi. „Nicht übermütig“ seien die Regierungskollegen gewesen. Und die Begründungen „nachvollziehbar“. Der Bürgermeister weiter: „Jetzt gilt es, die vielen Ideen zu durchforsten und das Budget runterzubekommen.“ Dabei gibt es aber Ausnahmen. Soziales, Kinderbetreuung und Kultur – hier soll möglichst wenig gespart werden müssen.

„Ich appelliere an die Koalition und die Innsbrucker, dass wir den Gürtel beinhart enger schnallen müssen“, sagt Willi. Sonst würden sich die Leistungen, die man von einer Stadt erwarten darf, nicht ausgehen. Doch woher soll das Geld kommen, das derzeit fehlt?

Klar ist, dass auch heuer mit einem Minus budgetiert wurde (knapp 15 Millionen Euro). Durch den Vollzug und vorsichtige Kalkulation, vor allem aber durch sprudelnde Einnahmen, wird sich wohl auch heuer wieder eine Null im Budget ausgehen.

Doch Willi denkt auch an Gebühren- und Beitragserhöhungen. Diese werden dann die Bürger tragen müssen. „Für mich stehen alle Gebühren und Beiträge auf dem Prüfstand. Wir haben das etwa bei den Gastgärten schon gemacht. Da gab es zwar einen Aufschrei. Aber es ist klar, dass wir hier öffentliches Gut verwalten.“

Erster Adressat für Einsparungen im großen Stil ist natürlich der Tiefbau. Große Projekte, wie etwa der Vorplatz des Hauses der Musik, der frühestens 2024 kommen soll, schiebt man wohl auf die lange Bank. Auch sonst will man die verschiedensten Bereiche durchforsten – und auch beim Land hinsichtlich Transferzahlungen anklopfen. „Handlungsspielraum“ im Budget wünscht sich Willi. Doch der fehle vorerst. Und ein Ende dieses langen Wegs ist nicht in Sicht. Wer aber etwas gestalten möchte in Innsbruck, für den hat der grüne Stadtchef dann schon noch so etwas wie einen Tipp: „Mit Kreativität kann man auch ohne viel Geld einiges bewegen“, sagt er.

In den kommenden Wochen und Monaten stehen die nächsten Budgetverhandlungen an. Wohl schon jetzt ist klar, dass die Opposition die fehlenden Gelder in der Kassa zum Anlass nehmen wird, mit der Regierung und den Großprojekten abzurechnen. Bis zum Budgetgemeinderat ist der Weg noch lang.