Heli-Einsatz wegen Schnittwunde: Debatte um Rettungseinsätze

Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Schnapp- atmung greift um sich, wenn in Tirol über die zu große Hubschrauberdichte diskutiert wird. Bis zu zwölf Rettungshubschrauber sind es im Sommer, 16 im Winter. Zu viele Interessen mischen mit: Die privaten Hubschrauberbetreiber müssen fliegen, alles andere verursacht verlorene Kosten. Ambulante Privatkliniken freuen sich über privatversicherte Patienten, die Seilbahnunternehmer werben mit Sicherheit im Notfall und Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) hält das Geld zusammen. Solange das Land nur 1,6 Mio. Euro für die Flugrettung ausgeben muss, kann die Luft ruhig dünner werden. Hauptsache, die Versicherungen zahlen. Dass die Prämien deshalb in Tirol höher sind, wird geflissentlich verschwiegen.

Tilgs Notarztvereinbarung mit dem Osttiroler Bezirkskrankenhausverbandsobmann Andreas Köll (VP) und Heli-Betreiber Roy Knaus lässt jetzt allerdings die Branche rotieren. Montag soll Klartext geredet werden. Offenbar droht der wilde Hubschrauber-Westen, sollte Knaus nicht auf einen Hubschrauber-Stützpunkt verzichten. Zugleich wird eine Ausschreibung gefordert. Alle, die von einem regen Flugbetrieb profitieren, warnen hingegen vor einer teureren Lösung.

Dem Alpenverein wurde es zuletzt wieder einmal zu bunt. Die Versicherung für Heli-Transporte im Mitgliedsbeitrag ist zwar zugkräftig, doch der Alpenverein (ÖAV) will eine ehrliche Debatte führen. Zahlreiche Heli-Flüge in Tirol seien medizinisch nicht notwendig und könnten auch mit der Rettung durchgeführt werden, argumentiert der ÖAV. Bei 193 im Vorjahr über die ÖAV-Versicherung abgewickelten Bergungs- bzw. Transportflüge habe es sich in 144 Fällen um keinen akuten Notfall gehandelt.

Offenbar liegt das Problem auch bei der koordinierenden Leitstelle, wenngleich LR Bernhard Tilg auf das einheitliche und standardisierte Abfragesystem verweist. Nur der folgende an die TT herangetragene Fall zeigt, wie die „Standards“ aussehen.

Eine Frau stürzte beim Mountainbiken in Kirchberg und zog sich durch einen spitzen Stein eine Schnittwunde am Bein zu. Sie rief die Leitstelle an und wollte einen Rettungswagen anfordern, damit die Wunde im Krankenhaus gesäubert und genäht wird. Der Mitarbeiter der Leitstelle erkundigte sich sofort nach dem Wetter im Unfallgebiet, damit der Hubschrauber fliegen könne. Die Mountainbikerin teilte ihm daraufhin dezidiert mit, dass sie keinen Rettungsflug benötige, weil sie noch selbst die wenigen Schritte bis zum Fahrweg zu Fuß gehen könne, um dort von einem Rettungsauto aufgenommen zu werden. Doch vergeblich, der Rettungs-Heli war nicht mehr zu verhindern. Kosten für den Transport wegen der Schnittwunde: 3800 Euro.

Ihr Lebensgefährte wandte sich daraufhin schriftlich an die Leitstelle, weil „irgendwie der Eindruck entsteht, dass sie angehalten ist, hohe Flugstundenleistungen zu ermöglichen, um die Stationierung der Rettungshubschrauber zu rechtfertigen“, wie er vermutet. Die Antwort der Leitstelle kam prompt. Man hat sich dort mit der Begründung entschuldigt, der Mitarbeiter hätte übereifrig gehandelt. Frage danach: „Hoffentlich sind Sie versichert?“

Das Resümee des Mannes sollte vor allem Gesundheits-LR Bernhard Tilg zu denken geben. „Aber selbst wenn ich versichert bin, habe ich kein Interesse, im Bedarfsfall eine um ein Vielfaches teurere Einrichtung in Anspruch zu nehmen. Denn zwangsweise würden überdimensionale Inanspruchnahmen eine Verteuerung der Versicherungsprämien bewirken.“

Aber solange in Tirol die „Schwamm drüber“-Mentalität vorherrscht, wird sich wohl so bald nichts än dern.