Kraftwerkserweiterung: Sölden fordert Stopp für Kaunertal-UVP

Innsbruck – Die Kraftwerkspläne der Tiwag treiben nicht nur den Puls der Umwelt- und Alpinorganisationen in die Höhe, sondern sie regen auch die Gemeinde Sölden auf. Der Ötztaler Tourismus-Hotspot befindet sich schon seit Jahren im Streit mit dem Landesenergieversorger, geht es doch um die für den Ausbau des Kraftwerks Kaunertal benötigten Wasserfassungen aus der Gurgler und Venter Ache. Die Alpenvereine aus Österreich, Deutschland und Südtirol treten ebenfalls eindringlich gegen die Erweiterungsvorhaben von Sellrain-Silz und im Kaunertal auf.

Bei ihrer gemeinsamen Wanderung durch die Stubaier Alpen für die Kampagne „#unserealpen“ haben die drei Alpenvereine einmal mehr auf die Zerstörung hochwertiger Lebensräume und Habitate sowie Moorflächen durch den neuen Speicher im Längental hingewiesen. Für 600 Millionen Euro will die Tiwag Sellrain-Silz erweitern. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht im Juni erneut grünes Licht für den Ausbau gegeben hat, haben der Alpenverein, die Gemeinde Neustift sowie die Bürgerinitiative um den Tourismusverband Stubai außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof erhoben. Kritik wird am neuen Speicher und an den Ableitungen geübt, die die letzten naturnahen und frei­fließenden Gewässerstrecken in den Stubaier und den Ötztaler Alpen gefährden würden.

Im Ötztal wogt bereits seit Jahren ein Streit um das Wasser der Gurgler und Venter Ache. Die Tiwag benötigt es für ihre Kaunertal-Erweiterung, die Gemeinde Sölden beansprucht das Wasser für zwei geplante Kleinwasserkraftwerke. Jenes der Gurgler Ache hat sich Sölden schon gesichert, deshalb musste die Tiwag ihr Vorhaben 2017 modifizieren.

Bei der Venter Ache ist noch ein so genanntes Widerstreitverfahren anhängig. Aus diesem Grund fordern jetzt die Anwälte der Gemeinde Sölden, Eisenberger und Herzog, einen Stopp der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Sie wird bekanntlich seit heuer intensiv fortgesetzt. „Solange in diesem Widerstreitverfahren keine letztinstanzliche Entscheidung vorliegt, darf nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs kein UVP-Verfahren zum Kraftwerk Kaunertal neu geführt werden. Allfällige Ermittlungsschritte zum jetzigen Zeitpunkt sind nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs rechtswidrig“, heißt es in der Stellungnahme an die UVP-Behörde in der Tiroler Landesregierung.

Dort reagiert man auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung gelassen. Die Stellungnahme der Gemeinde Sölden werde wie jede andere bearbeitet, wird betont. Klar sei allerdings auch, dass erst nach einer rechtsgültigen Entscheidung im Widerstreitverfahren das UVP-Verfahren abgeschlossen werde. Ursprünglich hatte die Tiwag das 1,3-Milliarden-Euro-Projekt 2012 zur Prüfung eingereicht. (pn)