40.000 Euro brutto mehr in vier Jahren: Gehalt von Ex-TSD-Chef im Fokus

Von Peter Nindler

Innsbruck – Die 2015 von der Tiroler Landesverwaltung ausgelagerte Flüchtlingskoordination durchlebte in den vergangenen Jahren eine höchst wechselvolle Geschichte. Mit der Gründung der Tiroler Sozialen Dienste (TSD) als 100-Prozent-Tochter des Landes waren große Hoffnungen verbunden. Die Betreuung von Asylwerbern sollte damit effizienter und der Personaleinsatz flexibler werden. Doch alsbald stellte die einsetzende Flüchtlingskrise im Frühjahr 2015 die TSD vor große Herausforderungen, bis zu 6800 Asylwerber musste sie in der Grundversorgung betreuen.

Anfang 2017 sanken die Flüchtlingszahlen, die TSD mit 360 Mitarbeitern gerieten in die Schieflage. Zu spät hat die Führung auf die neue Situation reagiert. Außerdem gab es intern massive Konfliktpotenziale, Geschäftsführung und Mitarbeiter harmonierten nicht wirklich; vor allem der 2015 bestellte Geschäftsführer Harald Bachmeier erwies sich in der Krise der Gesellschaft nicht gerade als Garant für stabile Verhältnisse. Organisationsreform, die Ausrichtung auf neue Gegebenheiten und Mitarbeiterführung – das alles funktionierte nicht. Zugleich drohten der Gesellschaft Mitte 2017 Millionenverluste, das Land musste in der Folge finanziell einspringen. Eine Rechnungshofprüfung wurde beantragt und ergab große Mängel im Organisations-und Personalbereich.

Die Kritik an Bachmeier wollte allerdings nicht mehr abreißen, trotzdem hat ihn die damalige Sozialreferentin Christine Baur (Grüne) als Verantwortliche für die Gesellschaft im Frühjahr 2017 vorzeitig für drei weitere Jahre verlängert. Und nicht nur das. Wie jetzt bekannt wird, wurde sein Gehalt damals noch einmal ordentlich aufgebessert. Kein Einzelfall. Innerhalb von vier Jahren erhöhte sich Bachmeiers Jahresgehalt nämlich um nicht weniger als 40.000 Euro. Doch der Reihe nach.

Gabriele Fischer zog im Vorjahr die Reißleine. Abfindung gab es für den Ex-TSD-Chef keine. - Vanessa Rachlé / TT

Das erste Geschäftsführergehalt hatte das Land bzw. die Gesellschafterversammlung im Jahr 2014 festgelegt. Harald Bachmeier erhielt einen Vertrag mit einem monatlichen Einkommen von 7700 Euro brutto. Dieser Betrag gelangte 14-mal zur Auszahlung. Insgesamt also rund 108.000 Euro brutto im Jahr.

Bachmeier verließ 2018 vorzeitig die Flüchtlingsgesellschaft. Das Land wollte einen Neuanfang. - Andreas Rottensteiner / TT

Zwei Jahre später erfolgte bereits eine deutliche Anhebung auf ein Monatsbrutto von 9600 Euro. Insgesamt bedeutete das einen Einkommenssprung auf 134.400 Euro brutto. So weit, so gut: Mit dem viel kritisierten Alleingang von Ex-Landesrätin Christine Baur für die vorzeitige Wiederbestellung konnte sich Bachmeier erneut über eine Gehaltserhöhung freuen. Noch einmal wurden monatlich 1000 Euro brutto draufgelegt, das ergab schließlich ab 2018 ein Jahressalär von 148.000 Euro brutto.

Diese Steigerungen könnten jetzt wohl für Sprengstoff am Beginn des Landtags-Untersuchungsausschusses zu den Tiroler Sozialen Diensten sorgen. Was dem Land jedoch erspart geblieben ist: Im Vorjahr zog die damals neue Soziallandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) die Reißleine. Nach monatelangen Diskussionen legte Bachmeier seine Funktion Ende 2018 vorzeitig zurück. Auf Drängen Fischers, außerdem hatte er sich bereits im Oktober für einen neuen Job in München entschieden.

Lange wurde über eine Abfindung Bachmeiers diskutiert, die blieb dem Land schlussendlich erspart. Fischer verfolgte in den Verhandlungen eine hart Linie. Mit dem ehemaligen Geschäftsführer sei betreffend der Auflösung des Dienstverhältnisses keine außergerichtliche Einigung getroffen worden, heißt es. Seit 1. Juli haben die TSD einen neuen Geschäftsführer, allerdings mit deutlich weniger Gehalt.