Welches Wahllokal ist zuständig? App soll Wählen in Innsbruck einfacher machen

Innsbruck — Unter www.innsbruck.gv.at/wahllokale sollen Innsbrucks Bürger ab jetzt schnell und einfach nachschauen können, welches Wahllokal für sie zuständig ist. Gibt man in der interaktiven Karte seine Wohnadresse ein, bekommt man durch einen Klick auf die Hausnummer sofort Standort, Name und Anschrift des zuständigen Wahllokals angezeigt und ob dieses barrierefrei zugänglich ist.

„Heutzutage haben die meisten Zugang zum Internet, egal ob über Computer oder Smartphone. Die Webapp ist also eine zeitgemäße Möglichkeit sich rasch und unkompliziert zu informieren und zu orientieren", zeigt sich Bürgermeister Georg Willi in einer Aussendung am Freitag erfreut. Man wolle den Innsbruckern keine Hindernisse in den Weg legen. „Der Weg zur Wahlurne soll so einfach und klar wie möglich nachvollziehbar sein", so Willi.

Die neue App steht rechtzeitig zur Nationalratswahl am 29. September zur Verfügung, bei der allein in den 150 Innsbrucker Wahlsprengeln 86.625 Personen wahlberechtigt sind. (TT.com)