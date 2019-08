Dornauers “Info Direkt“-Interview erhitzt Gemüter: Auch SPÖ-Jugend revoltiert

Innsbruck — Seit Montag brodelt es wieder in der SPÖ. Nachdem sich die Wogen rund um sein Konterfei an der Parteizentrale in Innsbruck wieder halbwegs geglättet haben, sorgt ein Interview von Parteichef Georg Dornauer in der rechten Postille Info Direkt für großen Wirbel. Schließlich kleidet die Zeitschrift laut Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes klassisch rechtsextreme Weltanschauung in ein modernes Gewand. Das zeige sich in Form von omnipräsentem Antisemitismus und einer offenen antidemokratischen Stoßrichtung.



Bereits am Montag hatte Dornauer gegenüber der TT betont, er habe Info Direkt nicht gekannt bzw. nicht auf seinem Radar gehabt und inhaltlich klar sozialdemokratische Positionen vertreten. „Mit der Geisteshaltung und dem Umfeld des Magazins habe ich aber nichts zu tun." Gestern sprach er von einem Fehler, im Nachhinein hätte er es wissen müssen. Doch offenbar nimmt der Protest in der SPÖ Fahrt auf. Der Parteivorsitzende, der erst seit Anfang März im Amt ist, gerät immer mehr unter Druck.

"Es reicht"

Die sozialdemokratischen Freiheitskämpfer mit Landtagsabgeordneter Elisabeth Fleischanderl rücken jetzt offensiv gegen Dornauer aus, in der Gewerkschaft wächst der Unmut ebenfalls. Schon nach seiner Aktion an der Parteizentrale kursierten Gerüchte, dass nach der Nationalratswahl am 29. September ein Misstrauensantrag gegen den Parteichef gestellt wird. Am Dienstag verdichteten sich die Hinweise.

„Es reicht", heißt es in einem von Fleischanderl und der Führung der sozialdemokratischen Freiheitskämpfer verfassten Schreiben. „Wer geglaubt hat, dass Du mit deinen Beteuerungen und Versprechungen nun aufgehört hast, das Image der Sozialdemokratischen Partei weiterhin so massiv mit Wortmeldungen und Aktionen zu schädigen, wird durch dein heute bekanntgewordenes Interview leider eines Besseren belehrt", wird die aktuelle Stimmung unter den Tiroler Genossen ausgedrückt. Mit seinem Interview habe er dieses „rechtsextreme Magazin" auf Augenhöhe gehoben und da gehöre dieses Machwerk nicht hin, wird noch hinzugefügt. Schlussendlich wird Dornauer aufgefordert, „endlich gemeinsam mit der Partei Inhaltliches zu veröffentlichen". Die Uhr tickt.

Neue Zerreißprobe

Vor der Nationalratswahl soll es allerdings nicht zum offenen Bruch kommen, obwohl der Wirbel ohnehin schon groß sei, wie es heißt. Danach werde jedenfalls Klartext gesprochen, ein Misstrauensantrag steht im Raum. Neben einigen Bezirken sollen sich auch Gewerkschaftsvertreter mittlerweile für einen Neustart aussprechen. Der Misstrauensantrag wird als Druckmittel gesehen. Andererseits genießt Dornauer noch Rückhalt, vor allem im stärksten SPÖ-Bezirk Innsbruck-Land. Die Tiroler SPÖ dürfte nach dem 29. September jedoch wieder einmal auf eine Zerreißprobe zusteuern.

Offene Kritik an Dornauer wurde gestern von der Bundespartei geübt. „Ich hätte einer Zeitschrift wie Info Direkt nie und nimmer so ein Interview gegeben", sagte der stellvertretende SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried. Gefragt, ob es parteiintern Konsequenzen geben werde, sagte Leichtfried, dass er „über interne Gespräche, die es gibt, nicht berichten will".

SPÖ-Jugend planen Rücktrittsaufforderung

Am Mittwoch kündigten die Sozialistische Jugend (SJ), die Aktion Kritischer SchülerInnen und der Verband Sozialistischer StudentInnen (VSSTÖ) an, Dornauer in der kommenden Landesparteivorstand-Sitzung zum Rücktritt aufzufordern. "In der kommenden LPV-Sitzung sehen wir uns gezwungen, auch vor einer Rücktrittsforderung nicht zurückzuschrecken", verlautete es in einer Aussendung unisono und weiter: "Vom sexistischen Sager im Landtag, dem Meischberger-Foto auf Facebook, dem gewaltverherrlichenden Jagdfoto bis zur rot-blau Anbiederung - das Verhalten des vermeintlich sozialdemokratischen Vorsitzenden bringt den Kragen der jungen Roten zum Platzen."

Das Interview mit Info Direkt habe das Fass schließlich zum Überlaufen gebracht. "Magazine zu legitimieren, die FPÖ-Politiker und Burschenschafter als Experten anführen, ist einfach inakzeptabel und ein Angriff auf die Integrität unserer antifaschistischen Erinnerungsarbeit", so die roten Jugendorganisationen in Richtung des Landesparteichefs.

Dornauer "sehr gelassen"

Dornauer bleibt trotz der Rücktrittsaufforderungen "sehr gelassen". "Ich sitze fester im Sattel denn je und bekomme so viel Zuspruch aus den Bezirken und der gesamten Partei wie noch nie", sagte er am Mittwoch der APA. Am Montag finde eine Parteivorstandssitzung statt. Dort werde es aber "nicht eine Minute" um Personalia gehen, so Dornauer. Er werde mit den Jugendorganisationen das Gespräch suchen, mit "den jungen Menschen reden", kündigte der Landesparteichef an. "Ich freue mich, dass wir so rührige Jugendorganisationen in der SPÖ Tirol haben", meinte Dornauer.

Abwerzger mit "Lockangebot" an Dornauer

Aufmunterung und ein - wenn auch wohl etwas ironisch gemeintes - politisches Lockangebot erhält Dornauer indes von blauer Seite. "Lieber Georg Dornauer! Sollte es Dir bei deinen Genossen einmal reichen. Solltest Du einmal den Wunsch hegen, in einer Partei daheim zu sein, bei der Freundschaft auch tatsächlich gelebt wird, dann melde Dich", ließ Tirols FPÖ-Obmann Markus Abwerzger auf Facebook wissen. Und meinte weiters: "Bei einer derartigen politischen Verfolgung müsste man Dir fast schon politisches Asyl anbieten." (pn, TT.com, APA)