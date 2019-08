Zwei-Klassen-Gesellschaft bei Personal: Auch üppige Leistungen für TSD-Berater

Innsbruck — Noch sind rund 170 Mitarbeiter in der ausgegliederten Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) beschäftigt. Einst waren es rund 350. Wie es mit ihnen weitergeht, steht derzeit in den Sternen. Schließlich sollen noch Dutzende abgebaut werden, weil die Asylwerberzahlen weiter sinken. Außerdem wird die Gesellschaft seit dem Vorjahr restrukturiert. Innerhalb der TSD ist die Stimmung schlichtweg gereizt, zumal vor wenigen Tagen auch bekannt wurde, wie viel der ehemalige Geschäftsführer Harald Bachmeier verdient hat.

Innerhalb von nur vier Jahren wurde sein Jahressalär um 40.000 Euro auf 148.000 Euro brutto erhöht. Dazu kommt noch ein Dienstwagen, den er zuletzt auch privat nutzen durfte. Währenddessen warten Mitarbeiter noch immer auf die vor Jahren gerichtlich durchgefochtene Erschwerniszulage. Die wurde seit April 2015 nicht mehr ausgezahlt. Außerdem gab es auch den Verdacht der falschen Gehaltseinstufung von rund 80 Mitarbeitern, vor zwei Jahren gab es dazu eine Anzeige der Gewerkschaft bei der Gebietskrankenkasse. Die Rede war damals von einer Unterzahlung in Höhe von rund 500.000 Euro.

Zwei-Klassen-Gesellschaft unter Dienstnehmern

Offenbar gab es in den Tiroler Sozialen Diensten eine Zwei-Klassen-Gesellschaft unter den Dienstnehmern. Das wird jetzt immer deutlicher. Schließlich gab es noch hohe Beratungsleistungen für die Organisationsentwicklung. Doch gerade das Personalmanagement stand vielfach in der Kritik. Allein 2015 und 2016 sind durchgängig externe Leistungen zu Beratung und Organisationsentwicklung von rund 147.000 Euro in Anspruch genommen worden. Für 2017 waren weitere 78.000 Euro für Beratungsleistungen vorgesehen.

In diesen Jahren, und das wurde ebenfalls vielfach kritisiert, wurde vor allem die Verwaltung in der Flüchtlingsgesellschaft ausgedehnt. So gab es sogar zwei Prokuristen in den Tiroler Sozialen Diensten. Detail am Rande: Während bei der Verlängerung des Vertrags des Geschäftsführers 2017 dessen Gehalt ab 2018 noch einmal um 1000 Euro erhöht wurde — mit Genehmigung des Aufsichtsrats —, lehnte das Kontrollgremium im Frühjahr desselben Jahres eine generelle Erhöhung der Gehälter der Führungskräfte ab. Schließlich zeichneten sich zu diesem Zeitpunkt bereits finanzielle Engpässe in der Gesellschaft und ein drohender Millionenverlust ab. (pn)