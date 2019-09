Letztes Update am Mo, 02.09.2019 14:37

Chat zur NR-Wahl: Stellen Sie Ihre Fragen an SPÖ-Kandidatin Yildirim

Am 29. September wird der Nationalrat neu gewählt. Im Vorfeld stellen sich wieder Tirols Spitzenkandidaten im Chat auf TT.com den Leserfragen. Am Dienstag ist Tirols SPÖ-Spitzenkandidatin Selma Yildirim an der Reihe.