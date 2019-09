Klausur in Südtirol: Meraner Stippvisite mit alten Bekannten

Meran – Man kennt sich. Man schätzt sich. Man redet und bespricht. Dazwischen runden regionale Schmankerl die informellen und formellen Gespräche ab. Wenn sich so wie Dienstag und Mittwoch die Landesregierung von Tirol und Südtirol in Meran zur ersten gemeinsamen Klausur samt Regierungssitzung treffen, hängt pure und zur Schau gestellte Harmonie in der Luft. LH Günther Platter (VP) und sein Südtiroler Pendant, LH Arno Kompatscher (SVP), kennen einander gut. Und wissen, wo das jeweilige Gegenüber der Schuh drückt. Zumal beide jeweils neuen Regierungen entgegenblicken. Der eine in Rom, der andere in Wien.

Umso weniger überraschte deshalb aber letztlich auch der gestern präsentierte Output dieser Regierungsklausur. Allen voran beim Über-Thema Verkehr. Neues suchte man da vergeblich. Stattdessen traf man thematisch auf viele alte Bekannte. Dass Kompatscher mit der Übernahme der Mautkonzession der A22 schrittweise eine Umweltmaut – auf ähnlicher Höhe der Lkw-Maut in Tirol – einheben will, war schon längst versprochen. Nur: Mit Rom hakt es. Dass der Bahnverkehr dies- und jenseits des Brenners für eine Verlagerung verbessert werden müsse – auch diese Forderung existiert seit vielen Jahren. Und die Absicht, das gemeinsame Verkehrsmanagement besser zu koordinieren, wurde bereits im Februar dieses Jahres nach dem Schnee-Chaos auf Südtiroler Seite der Brennerautobahn bekundet.

Bereits heute geht es indes in Brüssel mit dem nächsten beamteten Transit-Treffen weiter. Dieses Mal steht nicht die Korridormaut, sondern die Rollende Landstraße im Fokus. Tirol nimmt daran mittels Videokonferenz teil.

Abseits des Verkehrs entspricht die Meraner Absichtserklärung einem thematischen Blumenstrauß: Knospen von Breitbahn-Infrastruktur, Studientitelanerkennungen, Ärzteausbildung, flächendeckende Tierarztversorgung bis hin zum überregionalen Naturgefahrenmanagement – all diese Knospen sollen beizeiten grenzüberschreitend aufblühen. (mami)