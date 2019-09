Thimo Fiesel geht als Geschäftsführer der Tiroler Grünen

Die Tiroler Grünen benötigen ab Oktober einen neuen Landesgeschäftsführer. Thimo Fiesel, der nach dem EU-Wahlkampf jetzt auch die Nationalratswahl für die Bundesgrünen managt, zieht es, wie erwartet, in die Bundespolitik. Das teilte er jetzt dem Landesvorstand mit. Seit drei Jahren übt Fiesel die Funktion des Landesgeschäftsführers aus, die Bundespolitik habe ihn jetzt aber in den Bann gezogen. „Nach der Wahl werde ich ein Angebot an die Bundespartei zur Mitarbeit richten.“ Fiesel dürfte wohl zum Bundesgeschäftsführer aufsteigen.

Weil just auf einem Wahlkampfsujet von Elisabeth Blanik mit einer Tirol-Karte Osttirol fehlt, sind die Genossen arg zerknirscht. Für Blanik ist das peinlich und lasse auf mangelnde Geografiekenntnisse in Wien schließen. „Aber jeder, der mich kennt, weiß, was ich bin und woher ich stamme. Manche sagen sogar, dass ich zu viel Osttirol im Landtag vertrete. Aber die Geografiekenntnisse in Wien gehören gründlich aufpoliert.“ Das Sujet wurde bis zur geografischen Korrektur entfernt.

Tirol und Südtirol wollen weiter am österreichischen Vorstand der Brennerbasistunnelgesellschaft BBT SE festhalten. Offenbar soll jetzt auch EU-Tunnelkoordinator Pat Cox eingeschaltet werden. Für die Aufsichtsratssitzung am 17. September wird wegen Streitigkeiten im Zweiervorstand ein Doppeltausch vorbereitet. (TT, pn)