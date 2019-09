SPÖ sieht Kärnten als Bauland-Vorbild

Scheinheiligkeit in den Reihen des Juniorpartners in der Landesregierung, den Grünen, orten SP-Chef Georg Dornauer und Wohnbausprecherin LA Elisabeth Blanik. Kaum seien die Raumordnungsnovelle beschlossen und alle konstruktiven SPÖ-Vorschläge zur Baulandmobilisierung mit schwarz-grüner Mehrheit abgeblockt, möchte Grünen-Klubobmann Gebi Mair auf einmal wieder darüber reden. „Dass außerdem mit der ÖVP eine echte Baulandmobilisierung nicht zu machen ist, machen die Aussagen von LR Johannes Tratter (ÖVP) klar.“ Die Tiroler SPÖ spricht sich wie in Kärnten für eine Bebauungspflicht innerhalb von zehn Jahren aus. Danach solle aber nicht rückgewidmet werden, sondern die Grundstücke in den Verkauf gelangen – und bevorzugt an die Gemeinden gehen. „Nur so kommt auch Dynamik in den Markt und eine echte Baulandmobilisierung gelingt“, so Dornauer und Blanik. „Die ÖVP trägt die Hauptverantwortung dafür, dass Wohnen in unserem schönen Land für junge Menschen nicht mehr leistbar ist. Sie ist die Partei der Spekulanten und Preistreiber. Das ist ein Armutszeugnis.“

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Eine sofortige nächtliche Ausgangssperre für männliche Asylwerber in Innsbruck fordert FPÖ-Stadrat Rudi Federspiel. „Dort, wo es zu massiven gewalttätigen Übergriffen kommt, ist es die einzige Möglichkeit, ein Ausgehverbot zu verhängen.“ Federspiel verweist auf die jüngsten Gewaltattacken in der Landeshauptstadt. (pn)