FPÖ empört, NEOS für mehr Unterricht

Dass die FPÖ gestern wegen eines Erlasses des Innenministeriums am Brenner nicht die Polizei und das Bundesheer beim Grenzeinsatz besuchen durfte, empört Ex-Innenminister Herbert Kickl und Tirols FP-Chef Markus Abwerzger. Das habe es seit Jahrzehnten nicht gegeben, VP-Politiker würden bei Polizeidienststellen hingegen ein- und ausgehen. Das Ministerium begründete den Erlass mit der Wahlkampfphase, er gelte für alle Politiker. Sorgen macht sich die FPÖ um die Sicherheit in Innsbruck. Kickl wirft Sozial-LR Gabriele Fischer (Grüne) bei der Sicherheit in den Asylheimen mangelnde Transparenz vor. „Das Wort Asylantenheim kann man ja auf zweierlei Arten schreiben. Entweder zusammen, ich schreibe es aber lieber getrennt, nämlich erst ‚Asylanten‘ und dann ‚heim‘“.

Vollen Unterricht. Und das bereits ab dem ersten Tag eines neuen Schuljahres. Das fordert jetzt NEOS-Landeschef Dominik Oberhofer: „Es gibt keinen Grund dafür, dass in der ersten Schulwoche kein regelmäßiger, vollständiger Unterricht nach Stundenplan stattfindet.“ So würden die ersten Schultage zu einer „versteckten Ferienwoche“ verkommen. Organisatorische Notwendigkeiten will Oberhofer nicht gelten lassen: „Diese sind von der Schulleitung und den Päda­gogen zeitgerecht zu treffen – in der unterrichtsfreien Zeit.“ Unabhängig davon, dass für die NEOS so wertvolle Unterrichtszeit verloren gehe – Eltern stünden derweil in Betreuungsfragen vor kaum zu bewältigenden Herausforderungen, weil sich aufgrund des rudimentären Unterrichts hinsichtlich der Ganztagesbetreuung große Lücken auftun würden. (TT, mami)