Westendorfer zeigen großes Interesse an Seeprojekt

Von Harald Angerer

Westendorf – Das Interesse an der Gemeindeversammlung am Dienstagabend in Wes­tendorf war groß. Das lag nicht nur daran, dass es die erste in der aktuellen Gemeinderatsperiode war. Diese wäre gesetzlich alljährlich vorgeschrieben. Vielmehr trieb das Interesse an der Zukunft des Schwimmbades die Bürger in den Alpenrosensaal.