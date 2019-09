Herbe Verluste bei bäuerlichen Einkommen in Tirol

Innsbruck – Tirols Landwirtschaftspolitiker müssen derzeit heftig schlucken: Denn der Einkommensbericht für das Vorjahr liegt druckfrisch auf dem Tisch. Dass Tirol aufgrund seiner kleinstrukturierten Landwirtschaft und der 9600 Bergbauernbetriebe deutlich das Schlusslicht bei den Einkommen bildet, ist seit Jahren in Stein gemeißelt. Doch im Vorjahr rasselten die Einkommen noch einmal in den Keller. Um nicht weniger als 20 Prozent. Wobei es Voralberg wegen der massiven Trockenheit noch viel härter traf. Dort brachen die Erträge und in der Folge die Einkünfte aus der Land- und Fortswirtschaft um nicht weniger als 41 Prozent ein.

Schlussendlich betrugen die Einkünfte aus der Land- und Fortswirtschaft im Durchschnitt 16.445 Euro, 2017 waren sie mit 20.576 Euro um 4100 Euro höher. In Voralberg liegen sie trotz der Einbrüche noch immer bei 19.000 Euro, in Salzburg (-23 Prozent) 21.000 Euro. Zum Vergleich der österreichweite Durchschnitt: 28.035 Euro pro Betrieb. Von der Landwirtschaft lässt sich nur noch schwer leben, steigende Nebeneinkünfte können die Verluste aus dem Betrieb allerdings halbwegs kompensieren. So ist das verfügbare Haushaltseinkommen um lediglich 700 Euro auf 33.721 Euro gesunken.

Agrarreferent und ÖVP-Bauernbundobmann LHStv. Josef Geisler beurteilt die Situation nüchtern. „Die Trockenheit und die niedrigen Holzpreise wirken sich massiv auf, heuer können wir jedoch wieder mit Zuwächsen bei den Einkommen rechnen.“ Wegen der benachteiligten Gebieten könne man nicht mit den Flächen-Bundesländern mithalten, bei den Förderungen gab es ohnehin bereits Korrekturen zugunsten der Bergregionen. Nach wir vor entscheidend für Geisler sind die Produktpreise. „Hier geht es einerseits um die Einkommen und natürlich auch um den Wert der bäuerlichen Arbeit.“ Regionalität und Qualität müssten deshalb die Eckpfeiler für die Tiroler Landwirtschaft sein. „Da sind wir eigentlich sehr gut auf dem Weg.“ (pn)