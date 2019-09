Schulerhaltung stellt Stadt Innsbruck vor finanzielle Herausforderung

Von Denise Daum

Innsbruck – Seit einigen Tagen drücken die Kinder wieder die Schulbank. In Innsbruck machen das manche in schönen Schulen, manche in nicht ganz so schönen. 6100 Schülerinnen und Schüler besuchen derzeit die 33 städtischen Pflichtschulen. Für deren Instandhaltung und Betreuung ist die Innsbrucker Immobilengesellschaft (IIG) zuständig. Die Schulen seien allesamt grundsätzlich im guten Zustand, schickt IIG-Chef Franz Danler voraus. „Handlungsbedarf gibt es aber bei der hohen Anzahl an Gebäuden ständig.“