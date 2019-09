Leistbarer Grund und Boden in Oberndorf

Von Michael Mader

Oberndorf i. T. – Für Bürgermeister Hans Schweigkofler ist Wohnen das zentrale Thema in der Gemeinde: „Seit Jahren setzen wir innovative Wohnprojekte um, wo man sich Grund und Boden noch leisten kann. Gerade zwischen den Hotspots Kitzbühel und St. Johann ist das eine besondere Herausforderung.“ Es sei nicht so leicht, entsprechende Grundstücke zu bekommen. Insgesamt drei Projekte hat Schweigkofler bislang mit dem Tiroler Bodenfonds abgewickelt. Dabei sind 53 Häuser entstanden. In Summe wurden in den vergangenen Jahren sogar 70 Einfamilienwohnhäuser errichtet, 32 Mietwohnungen gebaut und 20 Eigentumswohnungen geschaffen.

Eines „seiner“ Wohnprojekte ist die Dorfbachsiedlung, wo alle 20 Baugrundstücke an Oberndorfer oder Personen, die in Oberndorf arbeiten, vergeben worden sind. „Wir haben in der Gemeinde kein Punktesystem, aber klare Regeln. Wer hier ein Haus bauen wollte, musste aktuell seinen Hauptwohnsitz seit fünf Jahren in Oberndorf haben oder seit fünf Jahren in der Gemeinde arbeiten. Die Vergabe erfolgt nach Eintragsdatum in einer Interessentenliste“, erklärt Schweigkofler. Natürlich würden aber auch „Rückkehrer“ aufgenommen; wenn jemand im Laufe seines Lebens zehn Jahre lang in Oberndorf gewohnt hat. Mit diesen Regeln habe man gute Erfahrungen gemacht.

Lob für die Wohnpolitik in der Gemeinde kommt dabei vom Tiroler Bodenfonds, der kürzlich anlässlich seines 25-Jahr-Jubiläums einen Filmbeitrag in und über Oberndorf gedreht hat. Aber auch Nationalrat Christia­n Kovacevic ließ sich die Wohnpolitik von Oberndorf bei einem Kurzbesuch erklären. Dabei forderte Schweigkofler unter anderem ein Vorkaufsrecht der Gemeinde oder eines gemeinnützigen Wohnbauträgers auf alle Grundstücke bzw. zum Verkauf angebotenen Wohnungen und Häuser. „Damit für Einheimische leistbare Grundstücke zur Verfügung stehen, muss der Wert geschätzt werden und zu diesem Preis der Gemeinde überlassen werden“, möchte Schweigkofler, dass „Nägel mit Köpfen“ gemacht werden.