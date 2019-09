Fahrverbote in Tirol: Seit Beginn 27.000 Lenker zurückgewiesen

Innsbruck – Seit drei Monaten gelten die Fahrverbote am Wochenende im niederrangingen Straßennetz in Tirol – und die Landesregierung ist mit der Bilanz eindeutig zufrieden. Seit die Verbote im Juni eingeführt wurden, haben rund 27.000 Fahrzeuglenker mit einem Ziel außerhalb Tirols versucht, dem Stau auf der Autobahn durch Abfahren auszuweichen – sie alle wurden von der Polizei wieder auf die Autobahn zurückgewiesen.

„Dass wir die Fahrverbote eingeführt haben, war die absolut richtige Entscheidung. Denn damit ist es gelungen, trotz Hauptreisezeit die Verkehrs- und Versorgungssicherheit in den betroffenen Gemeinden weitestgehend aufrecht zu erhalten. Ohne die Fahrverbote wäre es jedenfalls vielerorts zu massiven Überlastungen gekommen“, zeigt sich Landeshauptmann Günther Platter überzeugt von der Entscheidung für die Einführung der Verbote.

Mehr Zurückweisungen an Samstagen

Während die Einsatzkräfte bei der Einführung noch alle Hände voll zu tun hatten, haben sich die Fahrverbote bis Ende September bei den meisten Autofahrern durchgesprochen. „Die Kommunikation hat funktioniert, die Verkehrsteilnehmenden haben sich informiert und mit überwiegender Mehrheit Verständnis für die Maßnahme gezeigt“, resümiert Verkehrslandesrätin LHSt. Ingrid Felipe und verweist auf die im Verhältnis geringe Zahl an Organstrafverfügungen. Zudem betont sie: „Es geht schlicht und einfach darum, dass Durchreisende bei Stausituationen nicht über die umliegenden Ortschaften ausweichen und es dort in weiterer Folge ebenfalls zu massiven Staubildungen kommt. Da gewinnt niemand – weder die Ausweichenden, die statt auf der Autobahn in der Ortschaft im Stau stehen und schon gar nicht die Bevölkerung vor Ort, die durch den Ausweichverkehr massive Belastungen erfährt.“

Wie die statistischen Daten des Landes und der Polizei übereinstimmend zeigen, kam es an Samstagen als Hauptanreisetag zu mehr Zurückweisungen als an Sonntagen. Auffallend außerdem: Rund um Kufstein bzw. Ebbs/Niederndorf gab es insgesamt weniger Stau, was sich positiv auf den Ausweichverkehr auswirkte.

Winterfahrverbote sind fix

Dass es auch im Winter an neuralgischen Punkten Fahrverbote geben wird, steht bereits fest. Wann und wo genau diese gelten werden, ist derzeit Gegenstand von Analysen. Für Platter sind sie jedenfalls unumgänglich: „Auch wenn die Voraussetzungen solcher Fahrverbote im Winter andere als im Sommer sind, führt kein Weg vorbei. Gerade im Winter sind aufgrund von Witterung und anderen Vorkommnissen gepaart mit einem hohen Verkehrsaufkommen erneut Engpässe und Staus im niederrangigen Straßennetz zu erwarten. Uns geht es darum, für Einheimische und Gäste gleichermaßen die Verkehrs- und Versorgungssicherheit zu gewährleisten.“

Die Landeshauptleute sprachen abschließend der Polizei und den Straßenaufsichtsorganen ihren Dank für die enge und reibungslose Zusammenarbeit aus und zeigten sich überzeugt davon, dass sowohl Einheimische als auch Touristen von der Regelung profitieren. (TT.com)