Austritte aus Musikkapelle nach Ständchen für Platter

Von Helmut Mittermayr

Ehenbichl – Ab wann ist ein landesüblicher Empfang kein landesüblicher Empfang mehr? Wenn anschließend an die Begrüßung des Landeshauptmanns eine Parteiveranstaltung startet? In Ehenbichl ist jedenfalls der Teufel los. Ein Mitglied der Musikkapelle hat in einer scharfen Stellungnahme Bürgermeister und ÖVP attackiert – immerhin Plansee-Betriebsratschef Christoph Scheiber, seines Zeichens SPÖ-Mitglied. Freitagabend hatte die Volkspartei zum Herbstfest in die Feuerwehrhalle Ehenbichl geladen. „Treffpunkt Politik“ war das Motto, das im Ort plakatiert worden war und Nationalratskandidatin Elisabeth Pfurtscheller, Lokalmatador Markus Rid und Ex-Ministerin Margarete Schramböck Bürgernähe und Vorzugsstimmen bringen sollte.