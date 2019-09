„Bunte Mischung“ soll die Haller Altstadt beleben

Von Michael Domanig

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Hall – Es ist eine der vordringlichsten Fragen in der Haller Stadtpolitik: Was geschieht auf dem Areal im Herzen der Altstadt, das mit der Eröffnung des neuen „Schulzentrums Hall in Tirol“ frei wurde? Neben der Gestaltung jenes städtischen Platzes („Marktanger“), der realisiert werden kann, sobald der oberirdische Teil des Turnsaals und die frühere Schule am Rosenhof abgerissen werden, geht es auch um die Nachnutzung der ehemaligen NMS Europa. Diese bleibt ja stehen.

In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat nun, dass im Haushaltsplan 2020 eine Darlehensaufnahme über 1,8 Mio. Euro vorgesehen wird. Ungefähr so viel kostet es laut Kostenschätzung nämlich, das ehemalige Schulgebäude (mit ca. 1000 m2 reiner Nutzfläche) „vermietungsfähig“ zu machen.

„Wir wünschen uns hier eine Altstadt-befruchtende Besiedelung“, gibt BM Eva Posch (VP) als Ziel aus, „eine bunte Mischung“. So sollen im Gebäude u. a. Büro- und Praxisräume Platz finden. Fix vorgesehen sei auch ein so genannter „White Room“, der von der Allgemeinheit variabel gebucht werden kann, etwa als „Coworking Space“ oder für Vorträge. Dies sei ein „großer Wunsch“ aus der Bevölkerung gewesen. Einen Teil der Räume will die Stadt als Verwaltungsflächen nützen. Zudem ist ein barrierefreies öffentliches WC, von der Krippgasse her zugänglich, geplant.

Es habe schon Gespräche mit mehreren Interessenten gegeben, so Posch. Dazu zählt, wie berichtet, auch eine Gruppe um „Bioalpin“, die vor Ort ein Bio-Kompetenzzentrum schaffen möchte. Man werde die Räume, die bis Ende 2020 vermietungsreif sein sollen, öffentlich anbieten, erklärt Posch, über die Vergabe entscheide dann der Stadtrat.

StR Barbara Schramm-Skoficz (Grüne) erneuerte ihre grundlegende Kritik an der Vorgangsweise: „Wir sollten uns zuerst einigen, was wir in den Räumlichkeiten wollen und was die einzelnen Mieter brauchen, und das Gebäude erst dann zum Umbau freigeben. Der umgekehrte Weg gefällt mir gar nicht.“ Auch GR Claudia Weiler (Für Hall, FH) gab zu bedenken, „dass beispielsweise eine Arztpraxis völlig andere Bedürfnisse hat als ein Rechtsanwalt oder ein Goldschmied“.

Posch und Vize-BM Werner Nuding (VP), Obmann des Raumordnungsausschusses, betonten, dass es nur um eine Grundausstattung bzw. Standardausrüstung der Räume gehe, mit Heizung, Wasser, Abfluss, separat ablesbarem Strom und abgehängten Decken. Nötig seien auch eine Fenstersanierung sowie der Einbau eines zusätzlichen Stiegenhauses und eines Liftes. „Aber es ist kein Vollausbau“, sagte Nuding, „wir werden nach dem Umbau noch sehr flexibel sein und viele Möglichkeiten offenlassen“ – auch was Zwischenwände oder WCs angehe.

GR Nicolaus Niedrist (FH) appellierte, im Gebäude Kinderbetreuung unterzubringen. Und zwar „so viel wie möglich“, etwa auch Mittagstisch bzw. Nachmittagsbetreuung. „Wir werden doch nicht neu bauen, wenn wir jetzt die Chance haben, das in einem bestehenden Gebäude unterzubringen.“ Ähnlich StR Gerhard Mimm (SPÖ): „Es braucht hier unbedingt Mehrwert für die Stadt, Platz für deren ureigenste Aufgaben“ – Kinderbetreuung oder auch Sozial- bzw. Vereinsräume für die Haller. Laut Posch wird die Möglichkeit, am Standort Kinderbetreuung zu etablieren, derzeit im Amt geprüft.

Dem Grundsatzbeschluss stimmten am Ende dennoch alle Gemeinderäte zu – bis auf StR Schramm-Skoficz und Vize-BM Wolfgang Tscherner (FH). Er meinte: „Solange wir nicht wissen, wie viel Quadratmeter wir selber brauchen und wie viel wir vermieten, ist nicht einmal eine Rentabilitätsrechnung möglich.“