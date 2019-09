Letztes Aufbäumen der Anrainer in Pflach

Von Helmut Mittermayr

Pflach – Vor acht Jahren wurde ein Grundstück in Pflach nahe an Lech, Kniepassstraße und Bahnstrecke bauverhandelt. Zwei Wohnblöcke mit insgesamt 17 Einheiten sollten dort entstehen. Seither haben Anrainer mit Einsprüchen und dem Weg durch die Instanzen die Umsetzung des Projektes aufgehalten. Bis jetzt, denn nun wird gebaut. Alle Einsprüche wurden abgewiesen. Lärm-, Abgas- und andere Gutachten fruchteten nicht. „Wir am Kniepassweg fühlen uns von der Gemeinde komplett im Stich gelassen“, so der Tenor. Harte Worte fallen gegen Bürgermeister Helmut Schönherr. „Niemand hätte etwas gegen Einfamilienhäuser einzuwenden gehabt“, sagt etwa Richard Wex. Aber dass die Gemeinde einen Wohnblock E+2, also Erdgeschoß plus zwei Stockwerke, zugelassen habe, sei eine Frechheit. „Die Zufahrt zu den Wohnblöcken ist so klein, dass künftig Dauerprobleme garantiert sind. Ein Umkehren oder Abbiegen bei Gegenverkehr ist hier nicht möglich“, ergänzt Peter Singer. Und für Roland Trafoier ist die Gebäudehöhe eine einzige Zumutung. Seine Frau Gerdis präsentiert eine Unterschriftenliste aller Anrainer – aber die Gemeinde helfe ja zum Bauherrn. Roswitha Beirer muss ihren über Jahre gewachsenen Heckenzaun opfern: „Ich bekomm wieder einen, aber das ist doch nicht wiedergutzumachen“, ärgert sich die Pflacherin.

BM Schönherr kann die Angriffe auf ihn und die Gemeinde nicht nachvollziehen. Er sei sowieso der falsche Adressat: „Denn das Grundstück war ja schon gewidmetes Bauland. Da können wir nichts verhindern.“ Und eine Bauhöhe von E+2 sei gewiss keine Belastung. „Da liegt ja teils die Bahn und damit 40 Meter Abstand dazwischen.“ So einen Nachbarn würden sich viele wünschen. Schönherr spielt beim Widerstand der Anrainer auf „Privatinteressen“ an, ohne sie zu erläutern.

Tigewosi-Geschäftsführer Franz Mariacher zeigt Verständnis: „Wer möchte nicht eine grüne Wiese vor der Haustüre behalten? Natürlich ist die Freude der Nachbarn begrenzt, wenn gebaut wird.“ Aber alles sei rechtens und es müsse eben auch Wohnraum für andere Menschen geschaffen werden: „Schade, dass hier so viele nach dem Florianiprinzip leben.“