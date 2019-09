Kein Entgegenkommen bei den Überstellungsflügen in Osttirol

Von Christoph Blassnig

Lienz, Matrei i. O. – Am 1. August war Stichtag: Im Aufnahmedokument für neue Patienten fand sich ab diesem Tag ein Passus, in dem die Patienten bzw. ihre Angehörigen ihre Zustimmung erklärten, die Kosten für allfällig notwendige Überstellungsflüge in ein übergeordnetes Spital selbst zu tragen. Seit Jahren weigerte sich der Gemeindeverband als Träger des Bezirkskrankenhauses Lienz nämlich, eine Vereinbarung mit dem Land zu unterzeichnen, wonach dieses die Hälfte dieser Kosten erstatten würde – die TT berichtete.