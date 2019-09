„Dicke Luft“ über Landeck ist vorerst nicht nachweisbar

Von Helmut Wenzel

Landeck – „Können wir in Landeck noch ohne Gesundheitsgefährdung atmen? Warum stehen die Maschinen in der Spinnerei der Linz Textil still? Wie sieht es mit der Schwermetallbelastung aus, die aus dem Kamin der Donau Chemie kommt?“ – Fragen wie diese kursierten in den vergangenen Wochen in der Bezirksstadt, in der Gerüchteküche brodelte es.