Von Jubel bis Enttäuschung: So reagieren Tirols Parteien auf das Wahlergebnis

Innsbruck - Tirols ÖVP-Chef Landeshauptmann Günther Platter sprach von einem „tollen Wahlergebnis" und von einem „deutlichen Erfolg". In Sachen Koalitionspräferenz hielt sich der Landeschef noch zurück. Es wäre der falsche Zeitpunkt, jetzt schon „definitive Koalitionsaussagen" zu machen, so Platter.

Angesprochen auf eine mögliche Fortsetzung der türkis-blauen Koalition meinte Platter, dass die FPÖ eine gewählte Partei sei und man noch niemanden aus dem Spiel nehmen könne. Es brauche aber stabile Verhältnisse, fügte er hinzu.

Auch über das starke Ergebnis der Volkspartei in Tirol freute sich der Landeshauptmann. „Das bedeutet die Stärkung der Tiroler Volkspartei in Wien", meinte Platter, der damit rechnete, dass die Tiroler Spitzenkandidatin Margarete Schramböck erneut Ministerin wird.

„Denkwürdiger Abend" für die Grünen

Auch die Grünen zeigten sich naturgemäß erfreut über das Ergebnis. „Wir sind 2017 durchs Tal der Tränen gegangen und wir haben nicht aufgegeben", meinte Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe. Für eine türkis-grüne Koalition wollte sie sich zunächst noch nicht eindeutig aussprechen. Aber: „Wir werden den Türkisen nicht davonlaufen", sagte sie. Tirols Spitzenkandidatin Barbara Neßler sprach von einem „historischen Ergebnis" und einem „denkwürdigen Abend". „Ich war überzeugt, dass uns das Comeback gelingt. Aber dass wir es so sensationell zurück schaffen, damit habe ich nicht gerechnet", so Neßler.

Oberhofer: NEOS sollen mitregieren

NEOS-Chef Dominik Oberhofer spricht sich klar für eine Dreier-Koalition zwischen Türkis, Grün und NEOS aus. „Ich empfehle den Grünen, nicht mit einer übermächtigen ÖVP in eine Koalition zu gehen", meinte Oberhofer. Man sehe in Tirol, was eine übermächtige ÖVP in einer Koalition mit den Grünen mache. Das Ergebnis der NEOS in Tirol sei sehr erfreulich, im Bund hoffte Oberhofer noch auf die Briefwahlstimmen.

Dornauer fordert „Kurskorrektur" in SPÖ

Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer in einer ersten Reaktion am Sonntag hat eine „Kurskorrektur" gefordert. Offenbar habe die SPÖ im Wahlkampf nicht überzeugen können, daher müsse die Partei „ohne Scheuklappen und Tabus" das Ergebnis besprechen, sagte er. Trotz der Stimmeneinbußen will Dornauer, dass die SPÖ künftig mitregiert.

„In der SPÖ muss sich was ändern", sagte Dornauer. Trotz guter Arbeit im Nationalrat, habe man kein besseres Ergebnis erzielen können. Auch junge Wähler zu gewinnen und der FPÖ „nach dieser skandalträchtigen Zeit" Wähler abzuwerben sei nicht gelungen. „Die SPÖ hat die Wahl verloren", meinte er.

Eine Regierungsbeteiligung war für den Tiroler SPÖ-Chef aber nicht vom Tisch: „Ich strebe in Tirol in Richtung Regierung und natürlich auch im Bund", sagte Dornauer. Für eine türkis-rote Koalition wollte er sich - im Gegensatz zum Wahlkampf - nicht mehr klar aussprechen. „Das muss man neu bewerten", meinte er. Es sei „immer wichtig, auf Augenhöhe" Gespräche zu führen. Er wolle jedenfalls nicht „gemeinsam mit der FPÖ auf der Oppositionsbank sitzen".

Eine Debatte um die Parteichefin Pamela Rendi-Wagner will Dornauer nicht führen: „Das ist das einzige, das sich Kurz jetzt wünscht".

Abwerzger für Opposition und Debatte über Strache

Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger hat sich klar dafür ausgesprochen, in Opposition zu gehen. Das Ergebnis zeige einen „klaren Wählerwillen", sagte Abwerzger. Parteichef Norbert Hofer sitze fest im Sattel, eine Debatte müsse man dagegen über den ehemaligen Obmann, Heinz-Christian Strache, führen, sagte er.

Für einen Parteiausschluss Straches wollte sich Abwerzger aber noch nicht aussprechen, sondern erst die Parteigremien am Dienstag zusammenkommen lassen. Die derzeitige Doppelspitze, bestehend aus Norbert Hofer und Herbert Kickl, halte er dagegen für richtig, „sonst wäre das Ergebnis noch schlechter ausgefallen", meinte der Tiroler FPÖ-Chef.

Auf dieses „katastrophale Ergebnis" hinauf gäbe es nun „internen Klärungsbedarf" hinsichtlich der Spesenaffäre, die laut Abwerzger letztlich zu diesem Resultat geführt hätte. „Die Wahl hat uns faktisch zehn Jahre zurückgeworfen", räumte er ein. Allerdings werde man keine zehn Jahre brauchen, um wieder zu erstarken.

Personelle Konsequenzen soll es in Tirol auch keine geben, obwohl hier die FPÖ ebenso starke Einbußen hinnehmen musste. Laut erster Hochrechnung verloren die Tiroler Freiheitlichen 11,26 Prozentpunkte und liegen damit bei 15,24 Prozent (2017: 26,50 Prozent).