ÖVP siegt klar in Tirol und erobert Platz eins in Innsbruck, Grüne legen stark zu

Innsbruck — Die ÖVP hat bei der Nationalratswahl am Sonntag auch in Tirol mächtig zugelegt und rangiert laut vorläufigem Ergebnis ohne Wahlkarten mit 47,4 Prozent mit mehr als 30 Prozentpunkten Vorsprung einsam an der Spitze. Obwohl die FPÖ mit minus 9,3 Prozentpunkten starke Verluste hinnehmen musste, erreichte sie immer noch mit 15,6 Prozent der Stimmen Platz zwei.

Auch die SPÖ verlor in Tirol deutlich. Die Sozialdemokraten fuhren ein Minus von 7,5 Prozentpunkten ein und erreichten 13,3 Prozent der Stimmen und damit ohne die Briefwahlstimmen Platz drei. Dicht hinter ihnen lagen jedoch die Grünen. Sie konnten mit 8,4 Prozentpunkten deutlich zulegen und kamen auf 12,8 Prozent. Auch die NEOS fuhren ein Plus von 2,3 Prozentpunkten ein und erreichten 8,0 Prozent. Die Liste Jetzt verlor 2,1 Prozentpunkte und erreichte in Tirol nur mehr 1,7 Prozent der Wähler.

Wahlbeteiligung gesunken

Deutlich abgenommen hat die Wahlbeteiligung in Tirol. Von den 543.044 Wahlberechtigten schritten nach dem vorläufigen Endergebnis ohne Wahlkarten 317.335 Tiroler zu den Urnen. Die Wahlbeteiligung sank damit von 65,8 Prozent ohne Briefwahlstimmen im Jahr 2017 auf 58,44 Prozent. Das vorläufige Tiroler Endergebnis inklusive Wahlkarten wird für Montagabend erwartet.

Landeck stärkster ÖVP-Bezirk

Die ÖVP, die in allen Bezirken klar auf Platz eins liegt, erreichte ihr stärkstes Tirol-Ergebnis im Bezirk Landeck (58,1 Prozent ohne Briefwahl). SPÖ und Grüne waren jeweils in Innsbruck am stärksten (18,3 bzw. 21,7 Prozent). Auch die NEOS kamen in Innsbruck am besten an und landeten mit vorläufig 10,1 Prozent ein zweistelliges Ergebnis. Die FPÖ fuhr ihr bestes Tirol-Ergebnis im Bezirk Schwaz ein (17,7 Prozent).

Grafik: Für die Bezirks- und Gemeinde-Ergebnisse einfach auf die entsprechenden Felder klicken oder die Suchfunktion (Lupe) verwenden.

ÖVP stößt SPÖ in Innsbruck von Platz eins, Grüne Zweite

Viel getan im Vergleich zur letzten Nationalratswahl hat sich in Innsbruck: Hatte 2017 in der Landeshauptstadt noch die SPÖ Platz eins inne, wurde diese am Sonntag von den Türkisen vom Thron gestoßen. Die ÖVP legte 3,5 Prozentpunkte zu und kam auf vorläufig 29,8 Prozent. Die SPÖ verlor nach vorläufigem Ergebnis 10,2 Prozentpunkte und landete mit 18,3 Prozent auf Platz drei.

Deutlich mehr zulegen als im Tirol-Schnitt konnten in Innsbruck die Grünen, wo mit Georg Willi ein grüner Bürgermeister regiert: Während die Öko-Partei im Jahr 2017 in der Landeshauptstadt gedrittelt wurde und bei sieben Prozent landete, konnten die Grünen heuer laut vorläufigem Ergebnis mehr als 13 Prozentpunkte zulegen und liegen mit 21,7 Prozent auf Platz zwei. Die Grünen konnten damit beinahe an ihre alte Stärke anknüpfen, denn 2013 war die Partei mit 22,5 Prozent noch die stärkste Kraft in der Tiroler Landeshauptstadt.

Neben der SPÖ mussten auch die Freiheitlichen in Innsbruck herbe Verluste hinnehmen, wo die Blauen 7,9 Prozentpunkte einbüßten und ohne Wahlkartenstimmen auf 15,2 Prozent und somit Platz vier landeten. Die NEOS gewannen 3,0 Prozentpunkte dazu und kamen auf 10,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag in Innsbruck ohne Briefwahlstimmen bei 53,33 Prozent. (TT.com)