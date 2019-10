Bahnstrecke Außerfern-Inntal: Geplante Bahntrasse teilt Zugspitzdorf

Von Simone Tschol

Ehrwald – Die vom Land in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie für den Bahntunnel Ehrwald – Inntal weckte das Interesse des Ehrwalders Peter Steger. Er wollte mehr über das Projekt wissen und forderte Unterlagen an. Seit März herrscht zwischen dem selbstständigen Ziviltechniker und der zuständigen Abteilung beim Land reger E-Mail-Verkehr. „Ich habe anfangs gedacht, dass die Studie ein Placebo ist. Aber nachdem ich mir das genau angeschaut habe, kann ich nur eins sagen: Leute, da ist Feuer am Dach!“