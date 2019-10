U-Ausschuss arbeitet die Flüchtlingsbetreuung in Tirol auf

Erstmals seit 26 Jahren tagt ein Untersuchungsausschuss. Der Rech-nungshof sah schon 2006 und 2015 Mängel in der Flüchtlingskoordination.

© APA In der Flüchtlingskoordination lief es in den vergangenen 20 Jahren in Tirol alles andere als rund. Die engagierten Betreuer machten das aber wett.