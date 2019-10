Vizebürgermeisterin Oppitz-Plörer muss gehen: Willi stimmt Abwahl zu

Innsbruck – In einer Aussendung am Dienstagnachmittag erklärte Bürgermeister Georg Willi (Grüne), dass seine Partei einem Abwahlantrag gegen Vizebürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer zustimmen werde. Die Abstimmung findet am Donnerstag statt, eine Mehrheit gilt nun als sicher.

Oppitz-Plörer habe als Stadtchefin dem Gemeinderat wiederholt Informationen über die ausufernde Kostenentwicklung des Patscherkofelbahn-Neubaus vorenthalten, heißt es in der Begründung. Dadurch sei es dem Gemeinderat verunmöglicht worden, rechtzeitig Schritte zu setzen, um die Kostenexplosion einzudämmen. „Im Besonderen: man hätte das Projekt vor Baustart stoppen können. Diese nicht erfolgte Informationsweitergabe ist durch die Aussagen der Geschäftsführer eindeutig belegt“, heißt es in der Aussendung.

Neuwahlen strebe er nicht an, so Willi. Er wolle das Arbeitsübereinkommen mit der aktuellen Koalition fortsetzen.

Video: Oppitz-Plörer verteidigt ihre Bilanz

Vor dem Abwahlbeschluss der Grünen war Oppitz-Plörer noch in die Offensive gegangen. Bei einem Pressestatement erklärte die ehemalige Stadtchefin, dass ihre Bilanz „klar positiv“ sei und „Innsbruck vorangebracht“ habe.

Ihre Liste „Für Innsbruck“ (FI) werde aber die Stadtkoalition mit Grünen, ÖVP, SPÖ nicht sprengen, auch wenn Oppitz-Plörer im Gemeinderat abgewählt werde. „Wir stehen zur Koalition und wollen und werden auch weiterhin für Innsbruck arbeiten.“ Egal wie die Abstimmung am Donnerstag ausgehe, habe sie Rückendeckung ihrer Fraktion was ihr Mandat im Stadtsenat angeht, erklärte sie: „Bürgermeister Willi (Georg, Grüne, Anm.) hat selbst gesagt, dass Für Innsbruck nicht aus der Regierung ausscheiden soll, dieses Ziel eint uns.“

Willi beruft Kofelbahn-Geschäftsführer ab

Bürgermeister Willi hat auch die beiden Geschäftsführer der Patscherkofelbahn abberufen. „Ich weiß, dass diese Baustelle ausgesprochen komplex, die Rahmenbedingungen schwierig und der vom Eigentümer aufgebaute Zeitdruck extrem hoch war. Dennoch wurden meine Vorstellungen nicht so erfüllt: präzise Vorbereitung des Projekts sowie laufende Kosten- und Projektkontrolle“, erläutert Willi. Für den laufenden Betrieb werde er eine neue Geschäftsführung ausschreiben.

Klar ist für BM Georg Willi, dass das Bahnprojekt „kostenmäßig völlig aus dem Ruder gelaufen ist“ und die Verantwortlichkeiten „auf mehreren Ebenen“ lägen. „Letztverantwortlich“ sei aber die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister als Eigentümervertreter.

Auch die zwei NEOS-Gemeinderätinnen werden übrigens dem Abwahlantrag von FPÖ und „Gerechtes Innsbruck“ zustimmen. VP-Klubobmann Christoph Appler wirft Willi vor, Neuwahlen provozieren zu wollen — was dieser bestreitet: „Gegebenenfalls könnte man auch versuchen, andere Mehrheiten zu finden.“

Oppitz-Plörer: „Bin nicht frei von Fehlern“

In ihrer Presseerklärung räumte Oppitz-Plörer Fehler beim „einen oder anderen Projekt“ ein. „Mir ist bewusst, dass ich – wie auch wohl sonst niemand – nicht frei von Fehlern bin.“ Sie habe sich zudem oft „schützend“ vor ihre Mitarbeiter und jene der Beteiligungsgesellschaften gestellt. „Es mag sein, dass andere besser darin sind, sich gut zu verkaufen“, so die ehemalige Stadtchefin abschließend. „Aber, meine Bilanz bleibt meine Bilanz. Und die ist erfolgreich, klar positiv und hat die Stadt Innsbruck vorangebracht.“ (TT.com)

Die Erklärung von Bürgermeister Willi im Wortlaut:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Liebe Innsbruckerinnen und Innsbrucker,

In den letzten Tagen wurde immer die Frage gestellt, ob die Aufarbeitung der Verantwortung für die Kostenexplosion bei der Patscherkofelbahn die Koalition in Innsbruck gefährdet. Das Millionenprojekt Patscherkofel gefährdet und belastet in erster Linie die Gestaltungsmöglichkeiten der Stadt Innsbruck und somit alle Innsbruckerinnen und Innsbrucker. Wir sehen gerade bei der Budgeterstellung die dramatischen Auswirkungen der fehlenden Mittel. Wichtige Projekte müssen zurückgestellt werden, weil uns schlicht und einfach die notwendigen Mittel fehlen.

Am zweiten Tag der Koalitionsverhandlungen wurden mir direkt nach der Wahl 2018 Mehrkosten von 11 Millionen Euro bekannt gemacht. Darum habe ich seit meinem Amtsantritt klar gemacht, dass ich die volle Aufklärung zur Kostenentwicklung bei der Patscherkofelbahn mit allen mir als Bürgermeister zur Verfügung stehenden Mitteln vorantreibe. Der von mir in Auftrag gegebene Kontrollabteilungsbericht wurde im Innsbrucker Kontrollausschuss und im Sondergemeinderat ebenso ausführlich diskutiert wie ein von mir zusätzlich in Auftrag gegebener Prüfbericht von Dr. Schöpf. Ich habe mir bewusst die notwendige Zeit genommen, um die Aussagen im Sondergemeinderat mit den Erkenntnissen der Prüfberichte noch einmal in allen Details zu vergleichen und bin zu einem sehr klaren Schluss gekommen:

1. Die Geschäftsführer der Patscherkofelbahn waren sich bewusst, dass der ursprüngliche Kostenrahmen nicht eingehalten werden kann und es zusätzlich zu massiven Kostenüberschreitungen kommen wird, wenn am Zeitplan festgehalten wird.

2. Christine Oppitz-Plörer war als Bürgermeisterin darüber voll informiert.

3. Christine Oppitz-Plörer hat dem Gemeinderat der Stadt Innsbruck wiederholt Informationen über die ausufernden Kostenentwicklungen vorenthalten. Es wurde dem Gemeinderat dadurch verunmöglicht, rechtzeitig Schritte zu setzen, um die Kostenexplosion einzudämmen. Im Besonderen: man hätte das Projekt vor Baustart stoppen können. Diese nicht erfolgte Informationsweitergabe ist durch die Aussagen der Geschäftsführer eindeutig belegt.

Angesichts dieser Erkenntnisse werde ich dem Antrag zustimmen, Christine Oppitz-Plörer als Vizebürgermeisterin abzuberufen. Dieser Schritt fällt mir nicht leicht, die Kostenexplosion am Patscherkofel kann aber nicht ohne Folgen bleiben. Ich möchte das Arbeitsübereinkommen zwischen Grünen, Für Innsbruck, ÖVP und SPÖ umsetzen. Ich strebe keine Neuwahlen an, sondern will weiter für die Stadt arbeiten.