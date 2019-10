Drei Ablehnungen brachten Kirchberger FP-Gemeinderat in Rage

Von Harald Angerer

Kirchberg i. T. – Die Raumordnungsangelegenheiten hatten es am Dienstagabend bei der Sitzung des Kirchberger Gemeinderates in sich. Vor allem drei Punkte sorgten für Diskussionen. Zum einen war es ein Antrag auf Umwidmung, zum anderen zwei Änderungen des Bebauungsplanes. In allen drei Fällen davon betroffen war die Lebensgefährtin des FPÖ-Gemeinderates Wolfgang Haller. Und der war auch sichtlich unzufrieden mit den Entscheidungen des Gemeinderates, denn alle Anträge wurden abgelehnt: zwei davon mit 16:1 und einer mit 15:2.