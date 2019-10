Früher Landesbrief ans neue Bundes-Christkind

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Noch fehlt der Schnee, doch im Landtag kam bereits gestern so etwas wie vorweihnachtliche Stimmung auf. Galt es doch, in der aktuellen Stunde – auf Vorschlag der Grünen – die Tiroler Anliegen an eine neue Bundesregierung zu formulieren. Also im Grunde nichts anderes als das thematische Befüllen eines Briefs ans Christkind. Einer, der für manche verfrüht kommt – schließlich sind in Wien noch nicht einmal die Sondierungsrunden des Wahlsiegers, der türkisen ÖVP, mit den potenziellen Koalitionspartnern abgeschlossen.