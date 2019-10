Dreierlandtag in Meran als Alibi, Tirol will rasch Reform

Von Peter Nindler

Innsbruck – In den vergangenen Wochen sickerte immer wieder der Begriff „Chaos“ durch, wenn es um die Vorbereitung des 13. Dreierlandtags von Tirol, Südtirol und dem Trentino nächste Woche in Meran ging. Und tatsächlich: Die sechs im Tiroler Landtag vertretenen Parteien stellen sich bei dem alle zwei, drei Jahre tagenden Gremium mittlerweile die Sinnfrage. Es werden „Wischiwaschi“-Anträge gestellt, die Abstimmung dafür gestaltet sich grenzüberschreitend sehr kompliziert und die Begeisterung für die Sitzung hält sich in Grenzen.