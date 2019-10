Knappe Reserven im Gemeindeausgleichsfonds (GAF) des Landes

Es war ein dramatischer Appell, den der für Gemeinden zuständige Landesrat Johannes Tratter (VP) kürzlich an die Tiroler Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern richtete: „Wir hatten noch nie so wenig Rücklagen wie jetzt." Tratter meinte damit den Gemeindeausgleichsfonds (GAF) des Landes. Dieser speist sich aus einem Vorwegabzug jener Abgabenertrags­anteile, welche den Gemeinden vom Bund zustehen. Regeln tun dies das Finanzausgleichs- und Gemeindeausgleichsfonds-Gesetz. Die so lukrierten GAF-Mittel werden dann — viermal im Jahr — an (bedürftige) Gemeinden projektbezogen als Bedarfszuweisungen ausgeschüttet. Für heuer verfüge der Fonds nur noch über Reserven von gut zwei Millionen Euro, sagt Tratter: „Wir bekommen gerade noch kein Liquiditätsproblem." Zwar könnten alle für heuer getätigten Förderzusagen eingehalten werden, außerplanmäßige Wünsche könne er bis Jahresende aber keine mehr erfüllen, so Tratte­r. Derzeit laufen die GAF-Gespräche mit den Bürgermeistern für 2020. 2018 wurde mit 119 Millionen Euro ein Rekordbetrag ausgeschüttet. (mami)

