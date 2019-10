Baustelle auf Brennerautobahn: Ruf nach Fahrverboten und Entlastungsplänen

Innsbruck – Noch bis Jahresende will die Asfinag ihre Pläne vorlegen, wie genau denn nun die Generalerneuerung der Luegbrücke ausschaue­n soll. Dass die von den Wipptaler Bürgermeistern geforderte Tunnellösung für diesen 1,8 Kilometer langen Abschnitt der Brennerautobahn kommen wird, gilt als wenig wahrscheinlich. Kosten und Sicherheitsaspekte sollen dem entgegenstehen, heißt es. Bestätigen will Asfinag-­Geschäftsführer Stefan Siegele das freilich nicht. Vielmehr sei ein Variantenentscheid noch nicht gefallen, weil auch noch nicht mit den Bürgermeistern besprochen, die TT berichtete. Fix ist: Ende 2021 will die Asfinag das Projekt starten. Die Baudauer wird mit fünf bis sechs Jahren angegeben. Noch 2018 wurde von Projektkosten von rund 200 Millionen Euro ausgegangen.

