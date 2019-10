VP-Frauen diskutierten in Rom Regierungsbildung

Kürzlich reisten die VP-Frauen Tirol unter der Leitung von NR Lies­i Pfurtschelle­r mit ihrem Vorstand nach Rom und folgten somit der Einladung von SVP-Landesfrauenreferentin und Kammerabgeordneter Renate Gebhard, um über Regierungsbildung in Österreich und Italien zu diskutieren. Darüber hinaus wurden auch andere aktuelle politische Themen, die Südtirol und Tirol betreffen, besprochen. Ein Höhepunkt war der Empfang bei der ersten österreichischen Botschafterin beim Heiligen Stuhl, Franziska Honsowitz-Friessnigg. Die Frauen erhielten Einblicke in das Leben im Vatikan sowie über das Ansehen der Frauen und ihre Aufgaben im Vatikan. Abgerundet wurde die Reise mit einer heiligen Messe mit Pater Nikolaus Schöch in der Krypta in St. Peter. (TT)