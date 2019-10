Anlageparadies für Svindal und Co.: Land attackiert Innsbruck

Von Peter Nindler

Innsbruck – Massive Kritik an der Innsbrucker Wohnbaupolitik übt jetzt der für den Grundverkehr zuständige Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (VP). Es geht um die zahlreichen Anlegerwohnungen, die in den vergangenen Jahren in Neubauprojekten entstanden sind, wie im Pema-2-Gebäude. „Hier wird gegen die Interessen des Landes gearbeitet“, zeigt sich Geisler empört und rügt die verfehlte Widmungspolitik. Dass der norwegische Ski-Olympiasieger Aksel Lund Svindal über Firmenbeteiligungen in Tirol Mitbesitzer zahlreicher der 173 Wohnungen im Pema-2-Turm ist, spricht Bände.