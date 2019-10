Gastgärten in Schwaz im Winter ermöglichen

Von Angela Dähling

Schwaz – Beim Nightshopping am vergangenen Freitag wurde die Franz-Josef-Straße zum belebten Treffpunkt. Schauen, einkaufen, Bekannte treffen, gemeinsam ein Glaserl trinken gehen und dabei dem bunten Treiben zuschauen standen auf dem Programm. Geht es nach den Plänen von Vizebürgermeister Martin Wex, soll auch im Winter die Straße zu einem belebten Treffpunkt werden. Er möchte während der Wintermonate das Aufstellen von Stühlen und Tischen im Freien in kleinerem Rahmen als im Sommer möglich machen und eine Wintergastgartenregelung einführen. Und das im ganzen Schwazer Stadtgebiet. Bislang sind Gastgärten dort nur im Zeitraum von 1. April bis 31. Oktober auf den öffentlichen Verkehrsflächen erlaubt.

„Es sind Gastronomen insbesondere wegen der ab 1. November geltenden Raucherregelung an mich herangetreten“, erklärt VBM Wex die Hintergründe. Ab November ist das Rauchen in Lokalen bekanntlich verboten. „Und ein, zwei Tische mit Stühlen vor der Tür sind wohl netter, als wenn dort nur ein Aschenbecher steht“, meint der Landtagsabgeordnete, der auch unter den Aspekten der Altstadtbelebung und Stadtbildverschönerung den Rauchern einen geordneten Aufenthaltsraum anbieten möchte. Er orientiert sich hierbei übrigens an der Stadt Hall, wo es eine solche Regelung schon gibt. Die Öffnungszeit soll maximal bis 22 Uhr gelten – in der Altstadt jedoch nicht während des Adventmarktes.

Eine dauerhafte Bestuhlung im Winter ist allerdings nicht möglich: Aufgrund von Schneeräumung und Winterdiensten müssen die Möbel jederzeit entfernt werden können. „Sie werden daher kleiner als die Sommergastgärten sein. Art und Nutzung wird mit jedem Gastronomen individuell vereinbart“, schildert Wex die Pläne. Ansuchen um einen Wintergarten müssen die Gastronomen selbst. Im Wirtschaftsausschuss sei man, laut Wex, einstimmig für die Einführung der Wintergastgärten. In der heutigen Gemeinderatssitzung soll die Regelung beschlossen werden.