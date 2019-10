Grünes Licht für 70 Mio. Euro teure Stromverbindung über den Reschenpass

Von Matthias Reichle

Nauders – In den kommenden vier Jahren entsteht am Reschenpass eine neue Verbindung zwischen dem österreichischen und italienischen Stromnetz. Die Arbeiten an der 220-kV-Leitung würden 2020/21 beginnen, erklärte Christoph Schuh, Sprecher der Austrian Power Grid (APG). Zum jetzigen Zeitpunkt rechnet der österreichische Netzbetreiber mit Investitionen in Höhe von 70 Mio. Euro für den Bau eines neuen Umspannwerks und eines Erdkabels bis zur Staatsgrenze. „Der österreichische Anteil am Gesamtprojekt ist relativ klein“, betont Schuh. Bis 2023 soll die Stromleitung in Betrieb gehen.