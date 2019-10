Wasserstoff für M-Preis sorgt in Völs für Diskussionsstoff

Völs – Beim stark besuchten Infoabend im Völser Theatersaal sprach BM Erich Ruetz am Montag von einem „innovativen, bisher tirol-, ja österreichweit einzigartigen Vorhaben“, verschwieg aber nicht, dass es in der Bevölkerung auch „Sorgen und Ängste“ gebe. Worum geht es? Die Firma MPreis plant in der Völser Au nördlich ihrer Produktionsbetriebe ein großes, EU-gefördertes Wasserstoffprojekt – gemeinsam mit einem Konsortium von sechs weiteren Firmen, darunter „FEN systems“ aus Pettnau.

TT-Exklusiv-Artikel Dieser Exklusiv-Artikel ist bis 13.00 Uhr nur für TT-Abonnenten verfügbar. Nach 13:00 Uhr kann dieser Artikel von allen Nutzern gelesen werden, die sich kostenlos auf tt.com registriert haben. Jetzt anmelden Sie sind kein TT-Abonnent und wollen den Artikel trotzdem sofort lesen? Mit einem TT-ePaper Testabo können Sie auch auf Exklusivartikel bereits vor 13:00 Uhr zugreifen. Ihr Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt kostenlos testen