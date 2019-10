Landhausumbau verzögert sich durch Insolvenz

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Schreiten Landeshauptmann Günther Platter (VP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) derzeit im Landhaus vor die Presse, tun sie das in der so genannten Säulenhalle. Der im Jahre 2009 laut Rechnungshofbericht für in Summe rund 1,5 Millionen Euro von Grunde auf modernisierte Medienraum ist bis auf Weiteres gesperrt. Vielmehr ist er eine Baustelle. So wie derzeit weite Teile im neuen Landhaus am Landhausplatz aufgrund der laufenden Generalsanierung.