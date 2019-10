Europaregion: Der Wolf und die drei Landtage

Von Peter Nindler

Meran – Eine Blöße wollten sich die 106 Abgeordneten aus Tirol, Südtirol und dem Trentino gestern in Meran nicht geben: dass nämlich der Dreierlandtag mit dem am Vormittag gesendeten gemeinsamen Signal in der Verkehrspolitik am Abend vom Scheitern im Umgang mit dem sensiblen Thema Wolf in den Almgebieten überschattet wird. Südtirol und das Trentino zielten auf Maßnahmen, um das Fangen und Töten der Wölfe in sensiblen Gebieten wie den Almen zu ermöglichen. Tirol sieht das nur als letztes Mittel im Einklang mit einem europarechtlich abgesicherten Wolfsmanagement. Dazu zählen vorbeugende Schritte wie ein Monitoring, ein Herdenschutz, wo es möglich ist, Vergrämen und wenn gar nichts mehr hilft, auch das Töten der Problemtiere.