Anfrage wurde zu Klage gegen Schwazer FPÖ-Mandatarin

Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Es war das Grande Finale einer sonst unaufgeregten Gemeinderatssitzung. Es herrschte viel Einigkeit und die Punkte der Tagesordnung waren am Mittwochabend im Schwazer Rathaus großteils schnell besprochen. Aber anstatt dass unter dem letzten Punkt „Anträge, Anfragen und Allfälliges“ die öffentliche Sitzung ruhig ausklang, ließ Ersatz-Gemeinderat Albert Polletta (der den Platz des beurlaubten Noch-StR Emil Danler einnahm) eine Bombe platzen.

„Als Politiker darf man nicht zart besaitet sein und das bin ich glaube ich auch nicht. Ich bin auch einer, der gerne austeilt. Aber was man sich sicher nicht gefallen lassen muss, ist, wenn einem übel nachgeredet wird“, sagte GR Polletta. Er spielt auf eine Aussage der FPÖ-Mandatarin Eva-Maria Moser in der TT an, worin sie erklärte: „Wir haben uns von Kranzl und Polletta nicht im Guten, sondern wegen schwerwiegender Vorfälle getrennt.“ Polletta wolle aber nicht mit Kranzl in einen Topf geworfen werden und sich dieselben Vorwürfe unterstellen lassen. Verschiedene Vorfälle hatten zum Ausschluss von GR Kranzl geführt. Damit wolle er nicht verglichen werden. „Frau Moser, Sie überschreiten die freie Meinungsäußerung bei Weitem. Ich geben Ihnen heute die letzte Chance, das öffentlich richtigzustellen“, sagte Polletta in der Sitzung. Ansonsten würde man sich vor Gericht wiedersehen.

GR Moser blieb gelassen und antwortete: „Ich will mich dazu gar nicht äußern. Markus Abwerzger hat sich damals mit deinem Ausschluss befasst und er wird sich auch nun gerichtlich mit dir befassen.“ Damit war das Thema für sie vorerst gegessen.

Kranzl distanzierte sich von den Vorwürfen und stellte klar, dass er diese Angelegenheit mit Moser außerhalb des Gemeinderates klären solle. BM Hans Lintner drehte dann die Debatte schnell ab, „die hier eigentlich nicht hergehört“.

In einer Presseaussendung beschreibt Kranzl einen Tag später, dass es kaum möglich war, nach diesem Vorfall einfach zurück zur Tagesordnung zu gehen. „Polletta ist als Ersatz-Gemeinderat nicht mehr tragbar.“ Weiters empfindet er das Verhalten Pollettas als „inakzeptabel“ und „schändlich“. Eine Aktion, die ihm und allen anderen nur schade.