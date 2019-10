Kostenexplosion bei Spitalsausbau in Zams

Von Matthias Reichle

Zams – Eine bittere Pille müssen die Geldgeber für den Krankenhausausbau in Zams schlucken. Beim so genannten „Haus 3“, dem größten Baulos, gibt es eine Kostenüberschreitung in Höhe von rund 14,1 Mio. Euro. Einen guten Teil davon müssen die 54 Mitgliedsgemeinden des Krankenhausverbands St. Vinzenz stemmen. Dazu kommt ein deutlich höherer Betriebsabgang als in den vergangenen Jahren.