ÖVP in Reutte ortet immer weniger Deutsch im Kindergarten

Von Helmut Mittermayr

Reutte – Die Aussagen des Altobmanns des Reuttener Vereins Atib, Ruhi Ekinci, in der Tiroler Tageszeitung zum Thema Homepage des islamischen Vereins rufen nun die ÖVP-Fraktion der Marktgemeinde auf den Plan. „Etwas irritiert hat uns der letzte Satz im Artikel, dass zu einer positiven Integration ,von der anderen Seite halt auch nichts kommen würde‘. Wir möchten feststellen, dass es sehr wohl Bemühungen gibt, die türkischstämmige Bevölkerung in unsere Gesellschaft zu integrieren“, sagt Vizebürgermeister Klaus Schimana. Aus seiner Sicht ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine gelebte Integration das Beherrschen der deutschen Sprache. „Dafür ist in den Reuttener Kindergärten seit Jahren ein eigenes Sprachförderpersonal beschäftigt, um bereits im Vorschulalter bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen.“