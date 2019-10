Ausbau: Grüne Schubumkehr für Innsbruck Flughafen

Braucht Innsbruck angesichts der Klimakrise noch den Airport? Das wollen jetzt die Grünen wissen. Die Bürgermeisterfraktion stellt damit ein in den Startlöchern stehendes Ausbaupaket von 150 Mio. Euro in Frage.

© Manuel Fasser Im Herzen der Stadt, aber nicht im Herzen aller: Der Flughafen Innsbruck soll in seinen Zukunftsoptionen durchleuchtet werden. So will es ein Antrag der grünen Bürgermeisterfraktion. Die Schließung soll eine sein.