Gemeinderat: Oetz bekommt neuen Arzt, Kraftwerk in der Schwebe

Die Gemeinderäte in Oetz hatten in ihrer jüngsten Sitzung an drei Knackpunkten zu knabbern:

1. Kraftwerk Tumpen-Habichen: Das Verfahren für das geplante Kraftwerk liege laut BM Hansjörg Falkner wieder im Landhaus in der Umweltabteilung, und ob das Projekt überhaupt genehmigt werde, stehe in den Sternen: „Das Verfahren kann noch ein Jahr oder fünf Jahre dauern. — Das weiß keiner." Trotzdem wurde nun ein Schritt zur konkreten Realisierung des Kraftwerks getätigt: Mit der Stimmenthaltung von Ferdinand Stecher, der sich für befangen erklärte, wurde ein Dienstbarkeitsvertrag mit der Tiwag abgesegnet. Eine Trafostation soll errichtet und ein Kabel soll unter die Ötztaler Straße für den Baustrom verlegt werden. „Es handelt sich hierbei um eine vorübergehende Dienstbarkeit. Die Trafostation würde nach der Fertigstellung des Kraftwerks dort eingebaut werden", erklärt der Dorfchef. Der Vereinbarung, um die die Tiwag angesucht hat, gilt nur fünf Jahre.

2. Standortsuche: Fix ist dagegen, dass mit 1. Juli 2020 die Kassenarztstelle neu besetzt wird. Dr. Stefan Grünewald, der schon bisher die Vertretung von Dr. Michael Larcher innehatte, wird allerdings nicht Larchers Praxisräumlichkeiten übernehmen. Die Gemeinde sucht nun einen Alternativstandort. Der bereits anvisierte Neubau am Zentralparkplatz neben dem Gemeindehaus käme höchstens als „allerletzte Lösung" in Frage. „Eine 220 bis 250 Quadratmeter große Praxis wäre der Wunsch des Arztes. Aber da würden wir sehr viele Parkplätze verlieren und bräuchten eine Tiefgarage", so BM Falkner. Auch Veranstaltungen am Platz wären dann passé, weshalb man derzeit drei andere Standorte auf ihre Tauglichkeit prüfe. Eine Lösung soll noch heuer auf den Tisch. Doch schon jetzt stellt Falkner klar: „Eine Praxis zum Nulltarif am besten Platz aufzustellen, wird nicht gehen. Wir sind froh, wenn ein Arzt kommt, aber für mich ist ein Arzt auch ein Unternehmer und es kann nicht sein, dass die öffentliche Hand alles zahlt."

3. Klimanotstand: GR Süleyman Kilic hatte mit 36 beigelegten Unterschriften beantragt, dass die Gemeinde Oetz sich zum Klimanotstand bekennen solle. Auch GR Johannes Tollinger zeigte sich am Thema generell interessiert, gab aber zu bedenken: „Der Nationalrat hat Ende September schon den Klimanotstand für ganz Österreich ausgerufen. Es ist fraglich, ob dann die Notwendigkeit noch gegeben ist, dass das einzelne Gemeinden beschließen." GR Roland Haslwanter und Vize-BM Mathias Speckle sprachen sich indes generell gegen den Antrag aus: „Wir haben keinen Klimanotstand in Oetz", so Haslwanter. Speckle ergänzt: „Klimanotstand ist so ein negatives Wort." Da man zu wenig über die Folgen eines solchen Beschlusses wisse, wurde der Antrag auf die nächste Sitzung verschoben. Kilic und Tollinger nehmen sich der Sache an. (ado)